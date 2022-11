NEW YORK (dpa-AFX) - Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon plant einem Zeitungsbericht zufolge seinen bislang größten Jobabbau. Der Konzern wolle noch diese Woche mit der Streichung von rund 10 000 Stellen beginnen, schrieb die "New York Times" am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Amazon selbst äußerte sich zunächst nicht.

Der Konzern hatte zuletzt rund 1,5 Millionen Beschäftigte, so dass die Kürzungen weniger als ein Prozent betreffen würden. Vor dem Weihnachtsgeschäft, für das Amazon häufig Verstärkung anheuert, wäre es aber ein weiteres Signal für das jähe Ende des Tech-Booms. Etliche Unternehmen der Branche kündigten zuletzt Entlassungen an.

Amazon warnte Investoren bereits vor einem schwachen Schlussquartal und beschloss Anfang November einen Einstellungsstopp angesichts erhöhter Inflations- und Rezessionsrisiken. Der Konzern steht nach einer Ausgabeoffensive in der Pandemie unter Druck, die Kosten zu senken. Die Aktie ist in diesem Jahr um über 40 Prozent gesunken./hbr/DP/he