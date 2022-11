Wien (ots) -Die Wettbasis stellt ihr neues Experten-Team vor: die ehemalige Nationalspielerin und vierfache Pokalsiegerin Julia Simic und der Weltmeister Guido Buchwald werden in verschiedenen Formaten auf dem YouTube-Kanal mitwirken. Moderiert wird "Beidfüßig - Die WM-Prognose" von der Sportkommentatoren-Legende Carsten Fuß und dem Wettexperten Marcel Niesner.Täglich umfangreicher WM-ContentAn den WM-Spieltagen werden jeden Morgen in der "Bet & Breakfast"-Live-Show Ergebnisse des vorherigen Spieltages analysiert und ausgewählte Tipps (https://www.wettbasis.com/sportwetten-tipps/tipps-category/wm_tipps) für die bevorstehenden Aufeinandertreffen besprochen.Regelmäßig werden dort und in den detaillierten Vorschauen zu den Gruppen und Runden namhafte Experten aus den verschiedenen Teilnahme-Nationen auftreten, darunter der ehemalige US-Nationalspieler Eric Wynalda, der französische Trainer Gernot Rohr und viele mehr.Im Tippspiel gegen die Experten antretenAußerdem können Nutzer auf der Website gegen die Kompetenzen der Experten im Tippspiel antreten und großzügige Geldpreise gewinnen: https://predictor.wettbasis.com/home.Guido Buchwald über die Zusammenarbeit: "Ich freue mich, für die WM 2022 Teil der Wettbasis zu sein. Wir haben ein tolles Team, mit dem wir die Spiele und die Leistung der deutschen Nationalelf unter die Lupe nehmen werden. An der Seite von Julia und den zahlreichen prominenten Gästen, die wir zu den Sendungen eingeladen haben, kommt allerhand an Erfahrung und Wissen zusammen, mit denen wir alle Turnierphasen beleuchten können."Martin Huber, Head of DACH bei Better Collective: "Wir freuen uns riesig, dass Julia und Guido unserem Team während der WM mit ihrer geballten Turniererfahrung zur Seite stehen. Gemeinsam mit vielen anderen namhaften Experten sorgen wir dafür, dass unsere Nutzer auf allen Kanälen rund um die Uhr werthaltige Match-Analysen, fundierte Prognosen und beste Unterhaltung vorfinden."Alle Videos, sowie die Live-Show werden auf dem Wettbasis YouTube-Kanal online gehen. Die Previews zu den Gruppen sind bereits online: https://www.youtube.com/c/wettbasis/.Über Wettbasis.comBereits seit 2002 liefert die Wettbasis (www.wettbasis.com) täglich Informationen zu den Themen Sport & Wetten. Dazu bietet der hauseigene Newsroom exklusive Experten-Interviews sowie Stories und Analysen zu den wichtigsten Sportevents auf der ganzen Welt. Wettbasis ist Teil der Sportwetten-Mediengruppe Better Collective.Pressekontakt:Carla RosochaHead of Group Earned Mediacrosocha@bettercollective.comTel.: +45 27 57 74 55Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133030/5370167