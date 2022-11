Die Zustellung auf der letzten Meile ist für Unternehmen das neue Schlachtfeld, auf dem sie den Wettbewerb gewinnen und gleichzeitig die Markentreue und Wiederholungskäufe steigern können

Die globalen E-Commerce-Umsätze werden bis 2025 voraussichtlich auf 7,4 Billionen Dollar ansteigen und sich somit seit 2018 mehr als verdoppelt haben, was zu einer erhöhten Komplexität im Bereich der Logistik auf der letzten Meile und zu gestiegenen Erwartungen der Verbraucher führt. FarEye stellt heute neue Lösungen für diese Herausforderungen vor, die sich an den zentralen Punkten der Lieferung von der Bestellung bis zur Haustür orientieren Versenden, Verfolgen, Transportieren, Ausführen und Erleben.

"Unsere Mission bestand vom ersten Tag an darin, das Liefererlebnis zu verbessern. Es geht heute nicht mehr ausschließlich um die Lieferung, sondern um das gesamte Erlebnis, vom ersten Klick bis zur Bestellung und der Lieferung an die Haustür", so Kushal Nahata, CEO und Mitbegründer von FarEye. "Unternehmen müssen sich zuerst mit der letzten Meile auseinandersetzen, denn sie ist der kritischste, komplizierteste und kostspieligste Aspekt des gesamten Lieferprozesses. Unsere neuen Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, die letzte Meile in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln, die Wertschöpfung zu steigern, die Kosten für die letzte Meile zu senken und gleichzeitig die Markentreue und Wiederholungskäufe zu erhöhen."

Die Produkte von FarEye stützen sich auf die FarEye-Plattform, eine All-in-One-Logistikplattform, die Orchestrierung, Transparenz in Echtzeit, Markenerlebnisse für Kunden und Geschäftsprozessmanagement kombiniert, um eine pünktliche und zuverlässige Lieferung von der Bestellung bis zur Haustür zu gewährleisten.

Diese neuen modularen Produkte bauen auf der Plattform auf und sorgen für einen effizienten Lieferprozess auf der letzten Meile, wodurch ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleistet wird:

Versenden : Treffen Sie Ihre Kunden dort, wo sie sich aufhalten, und stellen Sie ihnen eine flexible Auswahl an Lieferoptionen zur Verfügung. Optimieren Sie die Zustellung durch verschiedene Spediteure für höchste Effizienz und eine pünktliche Zustellung.

: Treffen Sie Ihre Kunden dort, wo sie sich aufhalten, und stellen Sie ihnen eine flexible Auswahl an Lieferoptionen zur Verfügung. Optimieren Sie die Zustellung durch verschiedene Spediteure für höchste Effizienz und eine pünktliche Zustellung. Verfolgen : Bieten Sie Echtzeit-Transparenz auf Versandebene während des gesamten Prozesses von der Bestellung bis zur Auslieferung und beugen Sie Verzögerungen und Unterbrechungen vor.

: Bieten Sie Echtzeit-Transparenz auf Versandebene während des gesamten Prozesses von der Bestellung bis zur Auslieferung und beugen Sie Verzögerungen und Unterbrechungen vor. Transportieren : Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Lieferungen mit einer dynamischen, auf Einschränkungen basierenden Routenplanung und Terminierung.

: Erhöhen Sie die Rentabilität Ihrer Lieferungen mit einer dynamischen, auf Einschränkungen basierenden Routenplanung und Terminierung. Ausführen : Beschleunigen Sie die Cross-Dock- und Fahrerprozesse, um die Abläufe im Lieferzentrum oder Lager zu beschleunigen.

: Beschleunigen Sie die Cross-Dock- und Fahrerprozesse, um die Abläufe im Lieferzentrum oder Lager zu beschleunigen. Erleben: Bieten Sie Ihren Kunden während des gesamten Prozesses vor und nach dem Kauf ein markentypisches, differenziertes Erlebnis von der Auftragsverfolgung und -planung über Lieferbenachrichtigungen bis hin zu Retouren und Umtausch.

Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Einzelhandel, Groß- und Sperrgut sowie Kurier- und Logistikunternehmen, die ihre operative Effizienz steigern und ihren Kunden ein erstklassiges Liefererlebnis bieten möchten, können sich den neuen Last-mile Technology Buyer's Guide auf unserer Website herunterladen.

Über FarEye

Die Intelligent Delivery-Plattform von FarEye macht Lieferungen zu einem Wettbewerbsvorteil. Einzelhandels-, E-Commerce- und Drittanbieter-Logistikunternehmen setzen auf die einzigartige Kombination aus Orchestrierung, Echtzeit-Transparenz und Kundenerlebnissen von FarEye, um die komplexe Lieferlogistik auf der letzten Meile zu vereinfachen. Mit der Plattform von FarEye können Unternehmen die Kundenbindung und -zufriedenheit erhöhen, Kosten senken und die betriebliche Effizienz verbessern. FarEye hat über 150 Kunden in 30 Ländern und betreibt weltweit fünf Niederlassungen. FarEye, die erste Wahl für die letzte Meile.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005102/de/

Contacts:

Jolene Peixoto, VP, Marketing Strategy Communications, jolene.peixoto@fareye.com