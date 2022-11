Der Windanlagenhersteller Nordex wird für das laufende Jahr pessimistischer. Die operative Marge (Ebitda-Marge) werde am unteren Ende des Prognosekorridors bei rund minus vier Prozent erwartet, teilte der Konzern am Montagabend in Hamburg mit. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. Auf der Handelsplattform Tradegate notiert sie am Abend 4,3 Prozent im Minus bei 10,26 Euro.Grund seien die fortwährenden Unterbrechungen der Lieferketten, Folgekosten aus Projektverzögerungen sowie das inflationäre Preisumfeld.Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...