The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2022

.

ISIN Name

BE0974429624 PHARMASIMPLE S.A.

FR0000072894 CAST S.A. O.N.

US1591791009 CHANNELADVISOR DL-,001

US49720K1016 KINTARA THERAP. DL-,001

US58471G3002 MEDIGUS SP.ADR/1 IL-,01

US7802491081 KONINKL.DSM ADR 1/4/EO 3

CA98421R1055 Xphyto Therapeutics Corp.

