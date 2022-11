Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 93,29 US-Dollar. Das waren 2,70 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3,10 Dollar auf 85,86 Dollar. Die US-Ölaktien präsentieren sich aber dennoch stark.In der ersten Tageshälfte wurden die Erdölpreise vor allem durch den stärkeren Dollar belastet. Ein stärkerer Dollar verteuert das in der US-Währung gehandelte ...

