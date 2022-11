NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal erneut die Umsatz- und Ergebniserwartungen deutlich übertroffen und zum nunmehr vierten Mal in diesem Jahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten habe das Management zudem auf eine robuste Nachfrage verwiesen und sich optimistisch für 2023 gezeigt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 13:25 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H2200

