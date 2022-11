Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter erstklassiger Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption, Bereitstellung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der nahtlose, integrierte, einheitliche und durchgängige Lösungen für Rechenzentrumsbetreiber anbietet, führt seine Bestrebungen, das Unternehmen weiter zu expandieren und ein Marktführer in Irland zu werden, fort.

Anhaltende Investitionen von Datalec in der Republik Irland verdeutlichen unser Bestreben, die geographische Reichweite auszuweiten, um Weltklasse-Rechenzentrumsserviceleistungen bereitzustellen. Datalec Ireland nahm seine Tätigkeit im Mai 2017 auf und Alan Kavanagh wurde im November 2021 zum Operations Manager ernannt.

Seit der Ernennung von Alan Kavanagh hat Datalec sein engagiertes Team verstärkt, um die Serviceleistungen und Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern. Nach der jüngste Übernahme von Technivo Limited erstrecken sich diese Serviceleistungen nun auch auf die technische Spezialreinigung.

"Seit ich Operations Manager bei Datalec bin, haben wir ungefähr 3.000 m2 an Weißraumausstattungen für die Einrichtung von Rechenzentren geliefert", so Alan Kavanagh. "Das Portfolio an Ressourcen von Datalec bedeutet, dass wir zusätzlich zum Aufbau neuer Rechenzentren bereits über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Nachrüstung bestehender Anlagen verfügen, um die Effizienzen für die Kunden zu verbessern und die Endverbrauchernachfrage zu steigern. In der Tat wird sich der erwartete Marktanteil voraussichtlich aufgrund der Investitionen in Höhe von 3,84 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2026 weiter erhöhen."

Das Unternehmen wird am 16. und 17. November in Dublin an der Data Centres Ireland Ausstellung und Konferenz, dem landesweit größten Rechenzentrumsevent, im RDS Dublin am Ausstellungsstand Nr. 115 teilnehmen. Die Konferenz wird mehr als 75 lokale und internationale Branchenführer präsentieren und eine Kombination von Podiumsdiskussionen, Präsentationen, Workshops, Fallbeispielen und moderierten Frage-Antwort-Sitzungen umfassen.

Weitere Informationen über einen kostenlosen Besuch des zweitägigen Events finden Sie unter https://www.datacentres-ireland.com/

Weitere Informationen über Datalec Precision Installations (DPI) finden Sie unter https://datalecltd.com

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://datalecltd.com.

