pulsESGTM, eine gemeinnützige Gesellschaft, die zielgerichtete Unternehmen dabei unterstützt, ihren Fußabdruck in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu verwalten und zu verbessern, meldete heute den Erhalt einer strategischen Investition von Workday Ventures und den Beitritt zum Programm "Workday Software Partner".

Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die gemeinsamen Kunden von Workday und pulsESG dabei zu unterstützen, besser auf die sich schnell entwickelnden Management- und Offenlegungsanforderungen im Bereich ESG zu reagieren. Im Zuge der geplanten Integration von pulsESG und Workday Financial Management sowie Workday Human Capital Management können die gemeinsamen Kunden künftig strukturierte und unstrukturierte Datenquellen zu Finanzinformationen für das Offenlegungsmanagement und die externe Berichterstattung aufbereiten. Durch die Integration sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, sich ESG-Ziele zu setzen und ihre Performance in Bezug auf diese Ziele zu verfolgen, indem sie die Daten nutzen, die bereits in ihren Workday-Anwendungen verfügbar sind.

Mit den Möglichkeiten, die sich auf der pulsESG-Plattform bieten, erhalten die gemeinsamen Kunden von Workday und pulsESG zusätzliche Funktionen, um ESG-Metriken an Aufsichtsbehörden, Investoren, Kunden und andere Akteure zu übermitteln und ihre betrieblichen Praktiken auf der Grundlage von integrierten Analysen zu verbessern, die die Performance anhand von Zielen und Benchmarks messen.

"Das pulsESG-Team freut sich darauf, mit Workday eine Partnerschaft einzugehen, die unsere Möglichkeiten erweitert, unsere Kunden zu betreuen und diese Unternehmen in die Lage zu versetzen, zielgerichtet zu handeln", sagte Murat Sönmez, Mitgründer und CEO von pulsESG. "Wir sehen erwartungsvoll einer Zusammenarbeit entgegen, die zu weitreichenden positiven Auswirkungen führen wird."

Über die Erweiterung des Serviceangebots von Workday hinaus macht die Investition von Workday Ventures in pulsESG auch das kontinuierliche Engagement von Workday für Nachhaltigkeit deutlich. "Wir freuen uns, eine solche strategische Investition in pulsESG getätigt zu haben, denn wir suchen nach Möglichkeiten, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich in einer sich verändernden Berichtslandschaft in Bezug auf ESG zurechtzufinden", sagte Barbry McGann, Managing Director und Senior Vice President von Workday Ventures. "Gemeinsam werden sich pulsESG und Workday dafür engagieren, dass es unsere Kunden künftig leichter haben, sich an Zielen und sich entwickelnden Vorschriften auszurichten, die sich letztlich positiv auf unseren Planeten auswirken werden."

Die von den Tech-Veteranen und Mitgründern Murat Sönmez und Inderjeet Singh geleitete pulsESG-Plattform verfolgt einen anderen Ansatz für ESG-Analysen als die derzeit auf dem Markt existierenden Lösungen, indem sie umfassende, überprüfbare und präzise Deep-Analytics-Daten bereitstellt, die sich sowohl in die Quell- als auch die Ziel-ESG-Systeme der Kunden einbinden lassen. Dieser neue Informationsgrad versetzt Unternehmen in die Lage, fundiertere ESG-Entscheidungen zu treffen, indem sie eine Plattform nutzen, die den Endnutzern auch die Flexibilität bietet, sie an Veränderungen in der ESG-Regulierungslandschaft und an die Bedürfnisse ihrer Interessenvertreter anzupassen.

Über pulsESGTM

Die 2021gegründete Firma pulsESG, Inc. ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die es zielgerichteten Unternehmen ermöglicht, ihren ESG-Fußabdruck mit Hilfe einer integrierten und umfassenden SaaS-Plattform für Compliance-Tracking und Einblicke zu verwalten und zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pulsESG.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Über Workday Ventures

Workday Ventures ist der strategische Investitionszweig von Workday, Inc. und konzentriert sich darauf, das Wachstum von aufstrebenden Unternehmenssoftware-Unternehmen zu beschleunigen, die das Workday-Kundenerlebnis verbessern und die Produkte und Dienstleistungen von Workday ergänzen. Der Fonds mit einem Volumen von 250 Millionen USD wurde im Februar 2018 aufgelegt und investiert in Bereiche wie Mitarbeiterengagement und Talentgewinnung, Integration und robotergestützte Prozessautomatisierung, strategische Beschaffung und Ausgabenanalyse sowie Finanzmanagement.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005069/de/

Contacts:

Murat Sönmez

CEO, pulsESG, Inc.

murat@pulsesg.com

+1 650-575-5255