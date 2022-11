Fusion von LTI und Mindtree erhält Zustimmung von NCLT

LTIMindtree ist bereit, als eines der größten IT-Dienstleistungsunternehmen Indiens aufzutreten

Larsen Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI) und Mindtree (BSE: 532819, NSE: MINDTREE), führende Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen der Larsen Toubro (L&T) Group, gaben bekannt, dass sowohl Mumbai als auch Bengaluru Benches of Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) gemäß den Abschnitten 230-232 und anderen anwendbaren Bestimmungen des Companies Act von 2013 das Fusionsschema und die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen und ihren jeweiligen Aktionären und Kreditoren über zwei separate Anordnungen genehmigt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005626/de/

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer and Managing Director of LTIMindtree (Photo: Business Wire)

Die beiden Unternehmen hatten im Mai 2022 ihre Absicht zu fusionieren angekündigt. Diese Genehmigung ebnet den Weg für die Fusion der beiden unabhängig voneinander börsennotierten Unternehmen zu LTIMindtree, einem erweitertem IT-Dienstleistungsanbieter mit einem Kundenportfolio von mehr als 750 führenden globalen Unternehmen aus allen wichtigen Industrievertikalen und fast 90.000 Fachleuten in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. LTIMindtree wird damit gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung zum fünftgrößten IT-Dienstleistungsunternehmen in Indien. Das Datum des Inkrafttretens für die Aufnahme des Betriebs als eine gemeinschaftliche Organisation ist der 14. November 2022.

Im Rahmen der Fusion werden allen Aktionären von Mindtree LTI-Aktien im Verhältnis von 73 LTI-Aktien je 100 Mindtree-Aktien ausgegeben. Die Muttergesellschaft L&T wird 68,73 der fusionierten Gesellschaft halten. Der Stichtag zur Bestimmung der berechtigten Mindtree-Aktionäre für die planmäßige Ausgabe von LTI-Aktien ist der 24. November 2022.

Mr. A. M. Naik, Group Chairman von L&T und Chairman von LTIMindtree, sagte: "LTIMindtree ist ein integraler Bestandteil der technologieorientierten Wachstumsvision von L&T und ist bereit, eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung und Diversifizierung unseres Dienstleistungsportfolios zu spielen. Die hochgradig komplementären Stärken von LTI und Mindtree machen diese Integration zu einem allseitig profitablen Angebot für alle unsere Stakeholder Kunden, Partner, Investoren, Aktionäre, Mitarbeiter und Communities und setzen die L&T-Tradition von Innovation, Exzellenz, Vertrauen und Empathie fort."

Mr. S. N. Subrahmanyan, Chief Executive Officer und Managing Director von L&T und Vice-Chairman von LTIMindtree, sagte: "Wir sind den Behörden für die rasche Bearbeitung der geplanten Transaktion in den gesetzlichen Genehmigungsverfahren und für ihre Genehmigung in Rekordzeit dankbar. Diese Integration ist viel mehr als nur das Zusammenkommen zweier sehr erfolgreicher Unternehmen. Es geht darum, das kollektive Wissen der beiden Unternehmen in eine viel größere Kraft zu verwandeln, um langfristige Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen."

Mr. Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von LTIMindtree, sagte: "Inmitten des Aufkommens neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen in einer schnell konvergierenden Welt wird LTIMindtree die Unternehmen dabei unterstützen, die Zukunft proaktiv anzugehen und zu gestalten, indem es die ganze Leistungsfähigkeit digitaler Technologien nutzt. Ausgestattet mit Top-Talenten, umfassenden Angeboten und einer kumulierten Erfahrung aus mehr als fünf Jahrzehnten bietet LTIMindtree die Vielfalt an Skalierbarkeit und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Möglichkeiten neu zu erdenken, Wirkung zu erzielen und schneller in die Zukunft zu wechseln."

Sowohl LTI als auch Mindtree haben marktführende Finanzergebnisse erzielt und Werte für die Aktionäre geschaffen. Durch die Kombination der Stärken und die Erschließung größenbedingter Vorteile wird LTIMindtree mit einem gestärkten, hochgradig diversifizierten Portfolio von End-to-End-Services und -Kompetenzen in einem größeren Marktbereich operieren. Wir werden eine konvergierte Sichtweise auf Grundlage unserer erweiterten branchenübergreifenden Expertise einbringen, um Kunden dabei zu helfen, Chancen zu nutzen, die sich aus der Auflösung von Branchengrenzen ergeben. Dies wird die Fähigkeit von LTIMindtree erheblich verbessern, größere, bedeutendere Transformationsvorhaben durchzuführen und mit Hyperscalern, Unternehmenslösungen, SaaS-Plattformen und Produktunternehmen zusammenzuarbeiten, um Innovationen und Markteinführungszeiten zu beschleunigen. Eine umfangreichere Bilanz wird auch die Fähigkeit von LTIMindtree stärken, strategische Investitionen in Plattformen, Talente, Technologien und Kundenbeziehungen zu tätigen. All dies wird LTIMindtree dabei helfen, ein ausgeprägteres Wert-Angebot für seine Kunden, Teams und Gemeinschaften insgesamt zu schaffen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 750 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von fast 90.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ltimindtree.com

Contacts:

Medienkontakt:

Harsh Kabra

+91 8551882111

media@ltimindtree.com

Shambhavi Revandkar

+91 9769509545

media@ltimindtree.com