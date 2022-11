Der nächste Tech-Konzern reagiert mit Massenentlassungen auf schlechte Zahlen und Krisenstimmung. Amazon will 10.000 Mitarbeiter:innen vor die Tür setzen - und schon in dieser Woche damit beginnen. Im Fokus steht die Gerätesparte mit Alexa. In der vergangenen Woche war schon bekannt geworden, dass Amazon Einsparungen in seiner Gerätesparte überlegt. Die Abteilung, die neben Hardware auch die Entwicklung der Sprachassistentin Alexa verantwortet, soll in den vergangenen Jahren fünf Milliarden US-Dollar Miese gemacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...