Los Angeles (ots/PRNewswire) -Resecurity, Inc. (USA), ein in Los Angeles ansässiges Unternehmen für Cybersicherheit, das Großunternehmen der Fortune 500 aus aller Welt schützt, gab heute bekannt, dass Frost & Sullivan das Unternehmen in seinem Bericht "Global Threat Intelligence Platforms Market 2022" gewürdigt hat. Der Bericht von Frost & Sullivan geht ausführlich auf die Marktforschung des Unternehmens ein und identifiziert Branchentrends sowie die führenden Anbieter und Tools auf dem Markt. Die Berücksichtigung in diesem Bericht ist ein wichtiger Meilenstein für Resecurity®, da die Anerkennung die Position des Unternehmens als führender Anbieter in diesem Bereich unterstreicht.Frost & Sullivan hob insbesondere das Team HUNTER von Resecurity hervor, das sich der kontinuierlichen Forschung und Aufklärung widmet. Das HUNTER-Team recherchiert und verfolgt aktiv Veränderungen in der Sicherheitslage und versorgt seine Kunden mit den wichtigsten und aktuellsten Informationen über Cyber-Bedrohungen. Dies hat Frost & Sullivan dazu veranlasst, die hohe Wachstumsrate von Resecurity und die Kundenbindungsrate von 100 % im Jahresvergleich anzuerkennen."Resecurity hat in den letzten drei Jahren eindrucksvolle Wachstumsraten erzielt. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Ansatz "Reichweite und Zugriff" in Bezug auf Bedrohungserkenntnisse sowie auf der Fähigkeit des Unternehmens, Transparenz in den Bereichen zu schaffen, die für die Anwender wirklich wichtig sind. Diese Strategie steht im Einklang mit der Vision von Resecurity, den Betrieb der Cybersicherheit neu zu gestalten." Clara Dello Russo, Senior Research Analyst, Security Frost & Sullivan.Resecurity betreut Kunden in einer Vielzahl von Branchen mit globaler Reichweite. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Plattform von Resecurity, um aktuelle Bedrohungserkenntnisse zu analysieren und sie mit ihrem eigenen Risikoprofil und Umfeld zu korrelieren. In Verbindung mit den anderen Angeboten von Resecurity, wie z. B. Digital Risk Protection (DRP), ist Resecurity gut positioniert, um ein Komplettanbieter für integrierte Lösungen für Bedrohungsanalysen zu sein."Resecurity ist erfreut, in den Frost & Sullivan TIP Marktbericht für 2022 aufgenommen worden zu sein. Die Erwähnung in diesem Bericht bestätigt, was unsere Kunden bereits wissen - dass Resecurity ein führender Anbieter von Bedrohungserkenntnislösungen auf dem Markt ist", so Gene Yoo, CEO von Resecurity.Die Veröffentlichung im Bericht von Frost & Sullivan wird wahrscheinlich die Reichweite von Resecurity in der Branche vergrößern, da viele Unternehmen Frost & Sullivan für Marktforschung und Markterkenntnisse nutzen. Resecurity ist auf weiteres Wachstum eingestellt und hat eine globale Reichweite mit Partnern in Ländern auf der ganzen Welt, die die Bedrohungserkenntnislösungen des Unternehmens verkaufen und bewerben.Der Markt für Cyberbedrohungserkenntnisse ist besonders wichtig, da die Sicherheitslage immer komplexer und die Angreifer immer raffinierter werden. Unternehmen müssen sich sowohl vor älteren und überholten Bedrohungen als auch vor neuen und aufkommenden Bedrohungen schützen. Aussagekräftige Intelligence ist entscheidend, um über die Methoden der Angreifer in der gesamten Sicherheitslandschaft auf dem Laufenden zu bleiben.Informationen zu ResecurityResecurity® ist ein Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das eine einheitliche Plattform für Endpunktschutz, Risikomanagement und Informationen über Cyberbedrohungen bietet. Die für die Bereitstellung erstklassiger datengesteuerter Intelligenzlösungen bekannten Dienstleistungen und Plattformen von Resecurity konzentrieren sich auf die frühzeitige Erkennung von Datenschutzverletzungen und den umfassenden Schutz vor Cybersicherheitsrisiken. Das 2016 gegründete Unternehmen ist weltweit als eines der innovativsten Unternehmen im Bereich Cybersicherheit anerkannt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberbedrohungen zu unterstützen, unabhängig davon, wie ausgefeilt diese sind. Jüngst wurde Resecurity von Inc. Magazine zu einem der zehn am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen für Cybersicherheit in Los Angeles, Kalifornien, ernannt. Offizielles Mitglied von Infragard, AFCEA, NDIA, SIA und FS-ISAC. Um mehr über Resecurity zu erfahren, besuchen Sie: https://resecurity.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738236/Resecurity_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/resecurity-von-frost--sullivan-als-fuhrendes-unternehmen-auf-dem-markt-fur-informationen-uber-cyber-bedrohungen-gewurdigt-301677584.htmlPressekontakt:Gene Yoo,press@resecurity.comOriginal-Content von: Resecurity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166781/5370223