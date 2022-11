Der DAX knüpfte zum Handelsstart an die starken Kursgewinne aus der Vorwoche an und startet ein halbes Prozent höher in den Handel. Im weiteren Handelsverlauf gibt er allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei MorphoSys, Roche, Vantage, Energiekontor und HHLA.

