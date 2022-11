Der World Young Scientist Summit 2022 hat am Morgen des 12. November 2022 in Wenzhou, China, begonnen.

Aufgrund der Pandemie fand der Gipfel sowohl online als auch offline statt und zog Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern und Regionen sowie 102 internationale Wissenschafts- und Technologieorganisationen und -gesellschaften an.

Zudem wurde während der Eröffnungszeremonie des Gipfels erstmals der World Young Scientist Summit Award verliehen.

Der World Young Scientist Summit wird gemeinsam von der China Association for Science and Technology (CAST) und der Provinzregierung Zhejiang für verheißungsvolle junge Talente aus aller Welt veranstaltet. Seit der Gründung im Jahr 2019 wurden bereits drei Auflagen des Gipfels organisiert, der sich zu einer der wichtigsten internationalen Events im Bereich Wissenschaft und Technologie entwickelt hat.

Das Motto des diesjährigen World Young Scientist Summit lautet nach wie vor "Global Talents United for a Better Future" (Globale Talente vereint für eine bessere Zukunft) mit Schwerpunkt auf "Sustainable Development Driven by Basic Sciences" (Nachhaltige Entwicklung durch Grundlagenforschung). Zu den Themen gehören die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, Grundlagenforschung, originelle Innovationen, Jugend und Zukunft, Wissenschaft und Technologie sowie Bildung und Innovation.

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie wurde eine Reihe von Aktivitäten vorgestellt, darunter regionen- und fachübergreifende Dialoge wie das Youth Open Forum und der Sino-European Young Scientists Dialogue on the Future, bahnbrechende akademische Aktivitäten wie das Big Health Forum und die International Conference on Carbon and Energy, Business Matching-Aktivitäten wie der International Summit on Eye Health Technology Innovation and Industry Development und das Business Matching Meeting für Hard Core Technology Investment and Financing, das Pineapple Science Award Banquet sowie Aktivitäten zum Wissensaustausch auf dem Campus, die den wissenschaftlichen Geist zelebrierten.

