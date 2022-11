Die Aktien von Infineon sind am Montagnachmittag schlagartig nach oben gesprungen. Nach der Veröffentlichung von Eckdaten für das vierte Geschäftsquartal und angehobenen Langfristzielen legten die Papiere des Chipkonzerns eine Rally auf das höchste Niveau seit Ende März hin. Diese bescherte der Aktie ein Plus von 7,8 Prozent.Das jüngste Quartal schloss Infineon noch einmal besser ab als erwartet. So legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro zu.Infineon geht ...

