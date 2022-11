Die Aktie steht seit Monaten unter Druck, was insbesondere am kostspieligen 5G-Ausbau liegt, der wegen fehlender elektronischer Bauteile aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Zulieferer auch noch stockt. Dafür gibt es nun neue Indikationen zum IPO der Cloud- und Webhosting-Tochter IONOS, der für 2023 fest auf der Agenda steht. UI strebt eine Bewertung von 4 Mrd. €, rd. 75 % an IONOS gehören UI. Ein Börsenwert von 3,9 Mrd. € für UI ist vor diesem Hintergrund zu wenig, das Telekom-Geschäft steht aktuell für eine Bewertung von knapp 2 Mrd. € steht. Weitere Details zum IONOS-IPO sollten im Laufe der Woche kommen. Die IPO-Fantasie spricht neben der Aufhellung der Stimmung der Technologieaktien für ein Comeback der UI-Aktie.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





UNITED INTERNET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de