DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CONTINENTAL - Beim Cyberangriff auf Continental haben die Hacker offenbar nicht nur viele, sondern auch sensible Daten erbeutet. Das geht aus einer Liste hervor, die die Angreifer auf ihrem Blog im Darknet veröffentlicht haben. Die Textdatei ist 7,6 Milliarden Zeichen lang, fast acht Gigabyte groß und listet die Speicherpfade von 55 Millionen Dateien auf. Nach Angaben der Hacker stammen diese alle von Conti-Servern. (Handelsblatt)

HENKEL - Klebstoff-Vorstand Jan-Dirk Auris verlässt Henkel nach Handelsblatt-Recherchen nicht freiwillig. In Unternehmens- und Branchenkreisen heißt es, dass es zwischen Auris und Konzernchef Carsten Knobel einen Machtkampf gegeben habe, der jetzt offensichtlich eskaliert sei. Sogar in Vorstandssitzungen hätten sich die beiden Topmanager gestritten. (Handelsblatt)

EY - Die Abstimmung der britischen und US-amerikanischen EY-Partner über den Plan zur Aufspaltung der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird auf das nächste Jahr verschoben. Führungskräfte versuchten, die rechtlichen Dokumente für die Aufspaltung auszuarbeiten. Die von den EY-Chefs im September vorgeschlagene Trennung des Prüfungs- und Beratungsgeschäfts erfordert die Zustimmung der 13.000 Partner in länderspezifischen Abstimmungen, die eigentlich diesen Monat beginnen und Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden sollten. Die USA und Großbritannien sollten zu den ersten Ländern gehören, die abstimmen müssten. Führungskräfte sagten nun, dass die Abstimmung der britischen Partner nicht vor dem ersten Quartal 2023 stattfinden würde, so einer der Mitarbeiter. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2022 00:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.