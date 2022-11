EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

United Internet AG: IONOS will starken Wachstumskurs fortsetzen und führende Marktposition in den Bereichen Web Presence & Productivity ausbauen sowie im Cloud Geschäft weiter wachsen



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. IONOS will starken Wachstumskurs fortsetzen und führende Marktposition in den Bereichen Web Presence & Productivity ausbauen sowie im Cloud Geschäft weiter wachsen IONOS ist als führender Digitalisierungspartner für kleinere und mittlere Unternehmen in einem großen und wachsenden Markt gut positioniert, der von langfristigen Trends profitiert

IONOS ist europaweit die Nummer 1 auf dem Markt für Webhosting

Im Geschäftsjahr 2022 rechnet IONOS mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 18% und hoher Profitabilität

IONOS strebt mittelfristig ein Wachstum des Gesamtumsatzes von rund 10% pro Jahr an, wobei für Cloud Solutions ein Wachstum von rund 20% pro Jahr erwartet wird Montabaur & London, 15. November 2022. Die United Internet AG veranstaltet heute für ihre Aktionäre einen Kapitalmarkttag, um die IONOS Gruppe ("IONOS"), Europas führenden Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") vorzustellen. Als zuverlässiger Cloud-Anbieter ist IONOS gut positioniert, um seinen erfolgreichen Wachstumskurs nachhaltig fortzusetzen. Das Unternehmen profitiert dabei von seiner führenden Position in Marktbereichen, die vom Megatrend der Digitalisierung des KMU-Sektors profitieren. Sowohl für das Jahr 2022 als auch mittelfristig rechnet IONOS mit Umsatzwachstum und hoher Profitabilität. "Die starke Entwicklung der vergangenen Jahre spiegelt sich in dem branchenführenden Finanzprofil von IONOS wider. Als europäischer Marktführer im Bereich Webhosting stellen wir unseren Kunden in Europa und weltweit erfolgskritische Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die für den Betrieb und das Wachstum ihrer Unternehmen entscheidend sind. Dieser große und resiliente Markt eröffnet uns eine Vielzahl an Chancen für zukünftiges Wachstum", sagt Achim Weiß, CEO von IONOS, anlässlich des IONOS Kapitalmarkttages von United Internet in London. Starkes Umsatzwachstum und hohe Profitabilität Mit seiner skalierbaren Plattform bietet IONOS kleineren und mittleren Unternehmen erfolgskritische Produkte an, die diese bei Ihrer Digitalisierung unterstützen. So wurde IONOS zum führenden Digitalisierungspartner für KMUs in Europa, mit einem umfassenden Produktportfolio von Web Presence & Productivity über Cloud Solutions bis hin zu erstklassiger Kundenbetreuung und Infrastruktur. Dank seines starken und widerstandsfähigen Geschäftsmodells weist IONOS ein äußerst attraktives und robustes Finanzprofil auf, das Wachstum, Profitabilität und Cashflow-Generierung verbindet. Im Jahr 2021 steigerte IONOS seinen Gesamtumsatz um 12% auf 1,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen geht davon aus, dass es dieses Wachstum im Jahr 2022 noch übertreffen wird und rechnet mit einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 15 bis 18%. Auf dem Kapitalmarkttag veröffentlicht IONOS auch einen weiteren Ausblick: Mit einem mittelfristigen durchschnittlichen Umsatzwachstum von rund 10% pro Jahr will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. Erstklassige Gewinn-Margen untermauern die erfolgreiche Wachstumsstrategie und die starken Prognosen des Unternehmens in allen Märkten und Regionen. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich im Jahr 2021 auf 32% und IONOS geht davon aus, auch mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von über 30% zu erreichen. Das Unternehmen hat sich seine Finanzierung durch langfristige Intercompany-Kredite von United Internet gesichert. 25-jährige Erfolgsgeschichte mit sehr guten Zukunftsaussichten "Die Erfolgsgeschichte von IONOS als Teil von United Internet begann vor rund 25 Jahren. Seitdem hat sich das Unternehmen hervorragend entwickelt. Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitenden haben wir IONOS zum führenden Digitalisierungspartner des Mittelstands ausgebaut. Heute ist IONOS eine starke Marke, die als Synonym für die Digitalisierung von kleineren und mittleren Unternehmen in Europa steht. Wir sind in diesem großen Sektor klarer Marktführer für Webhosting und wachsen stark im attraktiven Markt für Cloud-Solutions. IONOS ist sehr gut aufgestellt, um auch weiterhin von den beiden Megatrends Digitalisierung und Cloud zu profitieren und auch zukünftig nachhaltig profitabel zu wachsen", sagt Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender von IONOS und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG. Führender Partner für die Digitalisierung des Mittelstands in Europa IONOS ist in 18 Märkten in Europa und Nordamerika tätig, wobei die Plattform überall auf der Welt zugänglich ist. Als klare Nummer eins im europäischen Webhosting-Markt verfügt das Unternehmen über eine strategische Präsenz und führende Marktpositionen als Nr. 1 bzw. Nr. 2 in den europäischen Kernmärkten Deutschland, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Polen. Mit seinen einzigartigen Dienstleistungen und Produkten bedient IONOS eine große, breit aufgestellte und loyale Kundenbasis mit rund sechs Millionen Kunden weltweit, unter anderem auch in Nordamerika, wo bei ebenfalls hoher Profitabilität und solidem Wachstum ein Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro erzielt wird. Zur starken Positionierung trägt auch die unverwechselbare Marke von IONOS bei, in welche das Unternehmen in den vergangenen Jahren erheblich investiert hat. Diese Investitionen sollen weiterhin fortgesetzt werden und die Relevanz in der IONOS Zielgruppe weiter steigern. So will IONOS auch auf lange Sicht zu den Gewinnern im sich konsolidierenden Markt für Webhosting- und Cloud-Lösungen zählen. Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und zuverlässiger Cloud Enabler. Das Unternehmen bietet Web Presence & Productivity Solutions sowie Cloud-Infrastruktur und Cloud Solutions für mehr als sechs Millionen Kunden weltweit und ist in 18 Märkten in Europa und Nordamerika tätig, mit einer weltweit zugänglichen Plattform. Das umfassende Produktportfolio von IONOS bietet alles aus einer Hand: von Domains und Webhosting über klassische Websites und Do-It-Yourself-Lösungen, von e-Commerce und Online-Marketing-Tools bis hin zu vollwertigen Servern und IaaS-Lösungen. Die skalierbare Plattform des Unternehmens bietet End-to-End-Lösungen für Freiberufler, Gewerbetreibende und Konsumenten sowie für Unternehmenskunden mit komplexen IT-Anforderungen. IONOS ist Teil der börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031). Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitenden, ca. 3.600 davon in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts

