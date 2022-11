Groteske Unterbewertung: Diese Lithium-Aktien könnte der Top-Gewinner bei einer explodierenden Nachfrage sein

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Timing ist immer kritisch. Sie haben vielleicht einen wichtigen Markttrend erkannt, aber wenn Sie zu früh oder zu spät investieren, könnte Ihr Portfolio eine Underperformance aufweisen. Viele Anleger haben vor einigen Jahren einen Trend bei Lithiumminen-Aktien entdeckt, als der Verkauf von Elektrofahrzeugen (EVs) stark zunahm. Jetzt wird Lithium auf einem Rekordhoch gehandelt , während Lithiumaktien gemeinsam den Aktienmarkt übertroffen haben.

Einige glauben, dass der Trend noch Jahrzehnte anhalten könnte, während andere glauben, dass die Preise übertrieben sind und eine Korrektur fällig ist. Wenn Sie auf diesen Trend setzen möchten, sollten Sie Folgendes wissen:

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass der Übergang zu sauberer Energie Fahrt aufnimmt. In den letzten Jahren haben die Regierungen ihre Ziele für Netto-Null-Emissionen angehoben. Das bedeutet, dass mehrere große Länder Anreizsysteme für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher im Netzmaßstab eingeführt haben.

Die anhaltende Energiekrise und der Konflikt in der Ukraine haben diese Verschiebung verstärkt. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden im ersten Quartal 2022 weltweit zwei Millionen Elektrofahrzeuge verkauft - 75 % mehr als im Vorjahr. Die Agentur erwartet, dass die EV-Verkäufe bis Ende des Jahres ein "Rekordhoch" erreichen werden. Unterdessen geht die IEA davon aus, dass sich die Batteriespeicherkapazität im Netzmaßstab zwischen 2021 und 2030 um das 44-fache erhöhen wird.

Der einfachste Weg, von der weltweit steigenden Nachfrage nach Lithium zu profitieren, ist der Kauf von Aktien.

Cypress Development (WKN: A14L95)ist eines von vielen Unternehmen, die derzeit versuchen, eine alternative Methode zur Lithiumextraktion zu entwickeln.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG hat die Möglichkeit zu einem Interview während der Edelmetallmesse München 2022 mit VP Investor Relations Spiros Cacos. Erfahren Sie im Interview die neuesten Meilensteine und was als nächstes geplant ist:

Wie Sie erfahren haben, entwickelt Cypress Development (WKN: A14L95) das Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada und arbeitet derzeit an einer Machbarkeitsstudie, die im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll. Die Vormachbarkeitsstudie zeigt bereits das Potenzial des Projekts , das sich in einer der besten Gerichtsbarkeiten für den Bergbau befindet.

Vor kurzem gab das Unternehmen bekannt das man Thyssenkrupp Nucera USA, Inc. mit der Planung und dem Entwurf einer Chlor-Alkali-Anlage beauftragt hat:

Cypress Development beauftragt Thyssenkrupp Nucera mit Entwurf und Planung einer Chlor-Alkali-Anlage als Teil der laufenden Machbarkeitsstudie

Der Arbeitsumfang von thyssenkrupp nucera umfasst die Entwicklung eines Anlagenkonzepts für die Aufbereitung des zurückgewonnenen Solestroms aus dem Cypress-Verfahren und die Gewährleistung der Kompatibilität mit den Membranelektrolysezellen einer Chloralkalianlage. Standardisierte und urheberrechtlich geschützte Membranelektrolyseure vom Typ e-BiTACv7 BiPolar von thyssenkrupp nucera dienen als Herzstück der Chlor-Alkali-Anlage zur Erzeugung der Schlüsselreagenzien HCl (Salzsäure) und NaOH (Natriumhydroxid), die zur Verarbeitung des Lithiumerzes benötigt werden. Die in der zurückgewonnenen Sole vorhandenen Moleküle NaCl (Natriumchlorid) und H2 O (Wasser) werden elektrolysiert, um Cl2 (Chlor), H2 (Wasserstoff) und Natriumhydroxid zu erzeugen, wobei die Chlor- und Wasserstoffmoleküle außerhalb der Zellen zu Salzsäure verbunden werden.

Bill Willoughby, Präsident und CEO von Cypress Development (WKN: A14L95) äußerte sich wie folgt:

Die Auswahl von thyssenkrupp nucera durch das Unternehmen ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für die Produktion von Lithiumkarbonat im Projekt. Die Erfahrung und die nachgewiesene Erfolgsbilanz von thyssenkrupp nucera als Elektrolyse-Technologieunternehmen mit weltweiten Kenntnissen im Chlor-Alkali-Bereich werden unsere Machbarkeitsstudie bereichern

Klicken Sie hier um zur gesamten News zu gelangen

Unternehmenshintergrund

Obwohl das Unternehmen seinen Sitz in Kanada hat, konzentriert es sich auf die Entwicklung eines direkten Lithiumextraktionsverfahrens ("DLE"), das auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte im Clayton Valley in Nevada.

Lithiumprojekt Clayton Valley, Nevada Bohrungen

Das Projekt umfasst etwa 6.558 Acres und liegt inmitten einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur. Mehrere Bundesstraßen verbinden Silver Peak mit dem Hauptstraßennetz in Nevada. Schotterstraßen verbinden Silver Peak mit der südlichen Hälfte des Clayton Valley. Eine Verbindung zum Stromnetz ist an der Umspannstation in Silver Peak möglich.

Aber entscheidend ist, dass sich das Unternehmen auch Wasserrechte für sein Projekt gesichert hat. In Clayton Valley ist dies eine Seltenheit…

Nur drei Unternehmen im Clayton Valley verfügen über nennenswerte Wasserrechte. Das Tal ist für die Wassernutzung überzeichnet. Neue Genehmigungen sind sehr unwahrscheinlich.

Cypress Development (WKN: A14L95) arbeitet seit 2015 an der Erschließung seines Lithiumprojekts Clayton Valley.

Die Explorationsarbeiten am Standort haben es dem Unternehmen ermöglicht, eine Reserve von unglaublichen 1,28 Mt LCE (wahrscheinlich) sowie eine Ressource von 6,3 Mt (angezeigt) zu identifizieren.

Es ist geplant, die Reserve mit einer Rate von 27,4 ktpa über einen Zeitraum von 40 Jahren zu fördern. Angesichts der beträchtlichen zusätzlichen Ressourcen, die Cypress Development (WKN: A14L95) identifizieren konnte, kann man sich leicht vorstellen, dass das Unternehmen die Produktion irgendwann in der Zukunft erweitert.

Das Unternehmen vergleicht sich sowohl mit Sole- als auch mit Hartgesteinsprojekten, da sein Tonextraktionsprozess Elemente von beidem enthält.

Quelle: Investorenpräsentation

In diesem Zusammenhangsollte man erwähnen das der Gehalt des Projekts, der bei 1.129 Li ppm liegt, sehr respektabel ist.

Es schneidet im Vergleich zu anderen DLE-Projekten sehr gut ab!

E3 Lithium Limited, plant, Sole mit einem Gehalt von nur 75 mg/l aus dem Leduc Aquifer in Alberta zu extrahieren, während Standard Lithium plant, Lithium aus Sole zu extrahieren mit einem Gehalt von 400 mg/l auf ihrem Projekt in Arkansas.

Lake Resources, die in Argentinien tätig sind, hat sich mit der von der Gates Foundation unterstützten Lilac Solutions zusammengetan, um mithilfe der DLE-Technologie Sole aus den Salaren des Lithium-Dreiecks zu extrahieren. Dabei liegen seine Ressourcengehalte bei nur 289 mg/l.

Cypress bestätigt Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität

Auf der operativen Seite macht Cypress Development (WKN: A14L95) sehr gute Fortschritte. Es betreibt derzeit eine Pilotanlage, die sich etwa 100 Meilen vom Clayton Valley-Projekt entfernt befindet, wo es sein DLE-Verfahren testet. Bisher waren die Tests sehr erfolgreich, wie das Unternehmen berichtete.

Cypress hat es im Rahmen seiner Pilotversuche bis hin zur Produktion von Li2CO3 mit "drei Neunern" (99,9 %) geschafft, mit dem die Standardanforderungen für Batterien sogar übertroffen werden.

"Dies sind hervorragende Ergebnisse für die erste Iteration der Testarbeiten. Sie werden in unsere aktuelle Machbarkeitsstudie für das Projekt einfließen. Wir sind sehr zufrieden, dass umfassende Tests das für unser Projekt konzipierte Extraktionsverfahren bestätigt haben. Mit dem Übertreffen des Branchenstandards für Lithiumkarbonat in Batteriequalität wurde ein wichtiges Ziel für das Unternehmen und für die weitere Entwicklung des Projekts erreicht."

so Bill Willoughby, Präsident und CEO von Cypress.

Fazit

Cypress wird mit einem starken Abschlag zum Kapitalwert gehandelt

Eine Vormachbarkeitsstudie die im August 2020 abgeschlossen und im März 2021 geändert wurde, listet den NPV (Netto-Kapitalwert) des Unternehmens mit 8 % auf 1,03 Milliarden US-Dollar und den IRR mit 25,8 % auf.

Quelle: Investorenpräsentation

Der Karbonat-Spotpreis stieg kürzlich auf über 75.000 $/t, weit entfernt von der Preisannahme von 9.500 $/t, die in der Vormachbarkeitsstudie verwendet wurde.

Beim Vergleich des Unternehmenswerts von Cypress in Höhe von aktuell 106 Millionen Euro mit dem zuvor erwähnten Netto-Kapitalwert des Unternehmens in Höhe von 1,03 Milliarden US-Dollar sehen wir, dass die Aktie auf einem stark reduzierten Niveau gehandelt wird.

Offenbar wartet der Markt auf den Proof-of-Concept des DLE-Prozesses von Cypress Development (WKN: A14L95). Das Unternehmen hat in seiner Offsite-Pilotanlage viel Erfolg gehabt, aber die Methode muss noch vor Ort und unter realen Bedingungen erprobt werden.

Aber wenn Cypress Development (WKN: A14L95) schließlich positive Feldtestergebnisse veröffentlicht, wird der Aktienkurs sofort in die Höhe schnellen und die Aktionäre belohnen, die diese große Chance frühzeitig erkannt haben.

Noble Capital Markets gab der Aktie übrigens kürzlich eine Kaufempfehlung, mit Kursziel 2,95 CAD! Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben mit

Spekulativen Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

Enthaltene Werte: AU000000LKE1,CA2327492005,CA8536061010,CA26925V1085