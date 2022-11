Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Dienstag die jüngsten Kursgewinne erst einmal verdauen. Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,12 Prozent auf 14.331 Punkte. Der deutsche Leitindex befindet sich auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni.Ausgehend von seinem Jahrestief Ende September hat er inzwischen um gut ein Fünftel zugelegt. Unterstützung kommt am Dienstag aus Asien, wo es an den chinesischen Handelsplätzen deutliche Kursgewinne gab, vor ...

