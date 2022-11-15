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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
15.11.2022 | 08:03
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 14

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.476100 USDIE00BJXRZJ4014 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.214900 USDIE00BJXRZ273
14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.287000 USDIE00BLRPQH31
14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.940800 USDIE00BLRPQJ54

14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.213100 USDIE00BLRPRR04

14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.229600 USDIE00BLRPRQ96

14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.888200 USDIE000HJV1VH3

14 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.887800 USDIE000QRNAC66

14 November 2022
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
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