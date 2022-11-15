Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, November 14
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.476100 USD
|IE00BJXRZJ40
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.214900 USD
|IE00BJXRZ273
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.287000 USD
|IE00BLRPQH31
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.940800 USD
|IE00BLRPQJ54
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.213100 USD
|IE00BLRPRR04
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.229600 USD
|IE00BLRPRQ96
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.888200 USD
|IE000HJV1VH3
|14 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.887800 USD
|IE000QRNAC66
|14 November 2022
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