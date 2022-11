The following instruments on XETRA do have their first trading 15.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.11.2022Aktien1 CA37254G1090 Geologica Resource Corp.2 CA0909741062 BioNxt Solution Inc.3 US49720K2006 Kintara Therapeutics Inc.4 US58471G4091 Medigus Ltd. ADR5 BE0974302342 Pharmasimple S.A.Anleihen/ETP1 USU3644QAC97 GE Healthcare Holding LLC2 USU3644QAD70 GE Healthcare Holding LLC3 USU3644QAE53 GE Healthcare Holding LLC4 US172967PA33 Citigroup Inc.5 USU3644QAF29 GE Healthcare Holding LLC6 US36267VAE39 GE Healthcare Holding LLC7 US36267VAC72 GE Healthcare Holding LLC8 USU3644QAB15 GE Healthcare Holding LLC9 US36267VAJ26 GE Healthcare Holding LLC10 USU3644QAA32 GE Healthcare Holding LLC11 DE000HLB7903 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000SCLB1B5 Scalable Bitcoin (deliverable)13 DE000SCLB2B3 Scalable Bitcoin14 DE000SCLB1E9 Scalable Ethereum (deliverable)15 DE000SCLB2E7 Scalable Ethereum