Der deutsche Leitindex ist gut in die neue Handelswoche gestartet. Gestern lag der DAX in der Spitze über der Marke von 14.400 Punkten. Das Niveau konnte er allerdings nicht ganz halten. Am Ende ging er bei 14.313 Zählern aus dem Handel. Marktidee: SAP SAP hatte Ende Oktober Quartalszahlen vorgelegt. Die Bilanz fiel besser aus als von Experten befürchtet. Die Aktie setzte daraufhin die zuvor begonnene Erholungsrallye fort. Aus technischer Sicht rückt jetzt ein wichtiger Widerstand in den Fokus. Sollte der Kurs darüber steigen, wäre der Weg zu drei neuen Zielzonen frei. Darüber würde sich dann auch das langfristige Chartbild aufhellen.