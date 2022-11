Einigung - die Metalcorp Group S.A. und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") haben sich auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag für die am 18. November 2022 in Frankfurt am Main stattfindende zweite Gläubigerversammlung (2. AGV) der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) geeinigt. Diese sieht nun wie folgt aus:

- Die SdK schlägt in Abstimmung mit der Metalcorp Group und in Ergänzung zu den Vorschlägen der Gesellschaft (Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr und erhöhter Zinskupon von 8,50 % p.a.) einerseits eine Flexibilisierung der Modalitäten für eine vorzeitige Rückzahlung (Rückzahlung auch in Teilbeträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...