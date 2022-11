FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Shop Apotheke von 146 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Online-Apotheken seine Schätzungen mit Blick auf das E-Rezept. Er glaubt nicht mehr, dass das E-Rezept 2023 deutschlandweit umgesetzt wird. Bei Zur Rose ist er zudem skeptisch hinsichtlich der Finanzkraft. Auch Konkurrentin Shop Apotheke sei nicht immun gegen die Verzögerungen beim E-Rezept, sei aber wegen des Basisgeschäfts mit rezeptfreien Medikamenten und Beauty- und Pflegeprodukten besser aufgestellt./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

