News von Trading-Treff.de DAX-Ausblick am Dienstag den 15.11.2022 verhalten, denn die Wall Street lieferte keine Signale am Montag. Was steht heute auf der Agenda? DAX weiterhin ohne tiefere Konsolidierung Es war ein erneuter Plustag, den uns der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart zeigte. Gestern morgen skizzierten wir in der Montagsanalyse 14.11.2022 ausführlich den Aufwärtstrend, der sich zwar abgeflachte, aber intakt blieb (Rückblick): 20221114 ...

