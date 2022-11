NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 norwegischen Kronen belassen. Analyst Skye Landon beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie näher mit den Auftragsbüchern im Geschäft mit Wasserstoff-Elektrolyseuren. Für 2023 seien seine derzeitigen Erwartungen durch jüngste Verträge fast vollständig abgedeckt und für 2024 um mehr als die Hälfte. Nel sei sein "Top Pick" im europäischen Wasserstoffbereich./tih/mis



ISIN: NO0010081235

