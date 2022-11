Köln (ots) -Weihnachtszeit ist Sisi-Zeit: Nach dem Erfolg der ersten 6 Folgen startet 2022 zum Fest der Liebe die 2. Staffel der RTL+ Eventserie "Sisi" mit sechs neuen, hoch emotionalen Folgen. Erneut in den Hauptrollen zu sehen: Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I.RTL+ veröffentlicht am 16.12.2022 die Folgen 7-12 im Boxset. An den zwei Tagen darauf (am 16.+17.12.) zeigt VOX zur Einstimmung noch einmal die erste Staffel - je drei Folgen an einem Abend, ab 20:15 Uhr. Die brandneuen Folgen der zweiten Staffel sind schließlich am Dienstag, 27. und Mittwoch, 28.12.2022 das Top-Highlight nach Weihnachten im Free-TV: RTL zeigt Sisi II an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, mit je drei Folgen ab 20:15 Uhr.In Staffel 2 schenkt Sisi ihrem Franz endlich einen Thronfolger! Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf eine Welt, die sie in vielerlei Hinsicht neu aufblühen lässt: Die ungezähmten, unendlichen Weiten der ungarischen Puszta, das harte, einfache Leben der Menschen und ein Mann, mit dem man Pferde stehlen kann: Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati). Als Sisi ausgerechnet mit Andrássy in Gefangenschaft gerät, muss sie sich fragen, wie lange sie seiner Anziehung widerstehen kann ...In weiteren Rollen zu sehen: Désirée Nosbusch (als Erzherzogin Sophie), Murathan Muslu (Ödön Körtek), David Korbmann (Graf Grünne), Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern), Romy Schroeder (Marie), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Boris Aljinovic (Napoleon III.), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie de Montijo), Amanda da Gloria (Emanuelle), Julia Stemberger (Herzogin Ludovika in Bayern) und Marcus Grüsser (Herzog Max in Bayern)."Sisi"-Hype und ganz viel Neues auch auf den Social Kanälen von RTL+: Auf dem neu gelaunchten Podcast-Kanal innerhalb der RTL+ Musik App gibt es exklusiv den Podcast "Sisi - Ihrer Zeit voraus", in dem Host Tim sich in Wien auf die Spurensuche in Sisis Vergangenheit begibt und Menschen trifft, die interessante Geschichten über die Kaiserin erzählen können. Der RTL+ YouTube-Kanal veröffentlicht bereits am 17.11. um 18:00 Uhr als Premiere den allerersten, dreiminütigen Trailer mit spannenden Einblicken in die zweite Staffel "Sisi". Um keine aktuelle Sisi-News zu verpassen, können User außerdem den offiziellen Instagram-Kanal @sisi.rtl abonnieren.Die 2. Staffel der Event-Serie wurde produziert von Story House Pictures. Produzenten sind Andreas Gutzeit und Jens Freels. BETA Film übernimmt den Weltvertrieb. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Regie führen Miguel Alexandre und Sven Bohse. Die verantwortliche Redakteurin bei RTL Deutschland ist Nadja Malkewitz, Sylke Poensgen ist Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel.Gefördert wurde die 2. Staffel durch die Investitions- und Entwicklungsagentur Lettlands (Förderprogramm für Internationale Filmproduktionen in Lettland), den Riga Film Fund der Stadtverwaltung Riga und das Programm Tax Incentives für Filmproduktionen der Republik Litauen.Ausführliche Infos in der Pressemappe im RTL Mediahub (https://media.rtl.com/pressemappe/Sisi-Staffel-2-Folgen-7-12/).Pressekontakt:Jovan EvermannKommunikation RTL Deutschlandjovan.evermann@rtl.deJanine SteinKommunikation RTL Deutschlandjanine.stein2@rtl.dePetra Fink-WüstFink-Wuest Kommunikation GmbHpfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5370388