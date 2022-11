Ab in den Keller: Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) hat bereits gestern Abend auf der Handelsplattform Tradegate kräftig verloren und notiert aktuell nur noch bei 9,82 €. Auslöser des Kursrutsches sind die neuen Geschäftszahlen. Der Windturbinen-Hersteller weitet seinen Verlust aus und reduziert auch noch seine Prognose. Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte ...

