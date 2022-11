Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise lassen in diesem Jahr bei den beiden Energieriesen BP und Equinor die Kurse steigen und die Kassen klingeln. Doch in den Vorstandsetagen der beiden Unternehmen ist man sich bewusst, dass die Bedeutung von Öl und Gas im globalen Energiemix langfristig an Bedeutung verlieren wird. Daher dürfte sie diese Meldung freuen. Denn bei einem wichtigen gemeinsamen Wind-Projekt vor der Küste New Yorks von BP und Equinor geht es weiter voran. So wurde nun der Umweltverträglichkeitsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...