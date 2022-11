Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20221115&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221115PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat seine neuen EonStor GS 3024UT und 4024U All-Flash-Unified-Storage-Lösungen mit 100 GbE RDMA und PCIe Gen4 vorgestellt. Die neuen Modelle maximieren die Effizienz im Hochleistungs-Computing (HPC) bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.Mit dem Einzug von HPC in kleine und mittlere Unternehmen werden zwangsläufig komplexe Daten erzeugt, die höhere Anforderungen an Datenspeicherlösungen stellen. Daher verlangen einige Kunden bereits 12 GB/s Schreibgeschwindigkeit statt der branchenüblichen 7 GB/s. Die Mischung aus zufälligen und sequenziellen Daten-E/A bei HPC erfordert eine Speicherlösung, die hohe IOPS und einen hohen Durchsatz ermöglicht, um die parallelen Dateisystem-Workloads zu bewältigen. Darüber hinaus ist die RDMA-Technologie (Remote Direct Memory Access) zu einer Voraussetzung für einige HPC-Dateisystemformate (StorNext, GPFS, BeeGFS, Lustre usw.) geworden, die mehr freie Hardware-Ressourcen ermöglichen.Die EonStor GS U.2 All-Flash-Modelle (GS 3024UT und GS 4024U) von Infortrend sind dafür ausgelegt, den HPC-Speicheranforderungen gerecht zu werden, verfügen außerdem über bis zu 1.100.000 IOPS und unterstützen 100 GbE mit RDMA-Technologie, um bis zu 24 GB/s Lese- und 12 GB/s Schreibdurchsatz zu bieten.Parallel zu den modernen Server-Infrastrukturen im 100-GbE-Protokoll bietet die GS U.2 100 GbE All-Flash-Baureihe Leistungen, die die I/O-Leistungsunterschiede von Client/Server in anspruchsvollen HPC-Anwendungen effektiv minimieren können. Die Systeme verbrauchen weniger Strom und bieten eine ähnliche Leistung wie vier 32G-Glasfaserkanäle mit einem einzigen 100 GbE. Da weniger Hardware gekauft werden muss, werden auch die Betriebskosten reduziert."GS U.2 100 GbE All-Flash-Lösungen wurden entwickelt, um die Effizienz von HPC zu maximieren. Sie sind kostengünstig und unterstützen hochkomplexe und datenintensive Workloads, die von HPC-Anwendungen mit geringen Latenzzeiten und hohen Bandbreiten für den Durchsatz erzeugt werden", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Weitere Informationen zu EonStor GS U.2 100-GbE-Lösungen (https://www.infortrend.com/de/event/2022/gs-u2-100gbe?utm_source=DE20221115&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221115PR&utm_content=002)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20221115&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221115PR&utm_content=004)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Infortrend legt großen Wert auf hauseigene Entwicklung, Tests und Fertigung und bietet Leistung sowie Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen Kundendienst und einen unübertroffenen Wert. Weitere Informationen finden Sie auf www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc.; andere Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eonstor-gs-100-gbe-all-flash-speicherlosung-von-infortrend-maximiert-die-hpc-effizienz-301677794.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5370503