Die trüben Zeiten mit gestörten Lieferketten sind offenbar vorbei. Deutschlands größter Chip-Konzern Infineon erhöht sogar seine Langfristziele. Das Unternehmen erwartet künftig ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent. Auch die Profitabilität soll deutlicher steigen als geplant. An der Börse schiebt sich die Infineon-Aktie auch am Dienstag an die Dax-Spitze. Bereits am Montag-Nachmittag überraschte Infineon mit Eckdaten. Man gehe nun von einem ...

