München (ots) -LEONINE Studios sorgt auch im kommenden Jahr für große Kinomomente! Die Verleihstaffel 2023 präsentiert sich mit einem gewohnt herausragenden Programm aus internationalen Blockbustern, großem Family Entertainment und Oscar®-reifem Kino. Von Action über Komödie bis zum berührenden Drama verspricht LEONINE Studios auch nächstes Jahr ein abwechslungsreiches Programm und exzellente Unterhaltung für alle Kinofans.DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2, der sensationelle Hit dieses Kinoherbsts, begeisterte bereits über 2 Millionen Zuschauer*innen und ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Film des Jahres, sondern auch erfolgreichster deutscher Family Entertainment Film der letzten zehn Jahre in Deutschland und Österreich. Alle Freunde der magischen Tiere haben besonderen Grund zur Freude, denn Teil 3 und 4 sind bereits terminiert: Am 3. Oktober 2024 folgt Teil 3 der Erfolgsreihe und Teil 4 am 2. Oktober 2025.Das neue Jahr beginnt actionreich am 5. Januar mit Guy Ritchies Agententhriller OPERATION FORTUNE. Nach dem Erfolg von "The Gentlemen" versprechen Jason Statham und Hugh Grant, Josh Hartnett und Aubrey Plaza in den Hauptrollen erneut ultracoole Action, perfekten Style und lässigen Humor.Nicht minder rasant startet am 19. Januar SHOTGUN WEDDING durch. "Bis dass der Tod uns scheidet" bekommt in dieser explosiven Actionkomödie eine ganz neue Bedeutung. Explosionen, Faustkämpfe und Wortgefechte unter Palmen. Mit Jennifer Lopez, Josh Duhamel Lenny Kravitz und Jennifer Coolidge.Nach dem Oscar®-prämierten "The Father" folgt mit THE SON am 26. Januar das neue herausragende Werk von Regisseur Florian Zeller. Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig vom Publikum gefeiert, glänzen in den Hauptrollen des gefühlvollen, berührenden Familiendramas Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Newcomer Zen McGrath sowie Sir Anthony Hopkins.Mit ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE hat am 9. Februar das lange Warten ein Ende: Nach über 10 Jahren kommen die beliebten Gallier endlich wieder in einer Realverfilmung zurück auf die große Leinwand! Neben Guillaume Canet als Asterix und Gilles Lellouche als Obelix spielen u.a. Marion Cotillard und Vincent Cassel. Und nicht nur Fußballfans dürfen sich auf das Kinodebüt von Zlatan Ibrahimovic freuen.PLANE bietet ab dem 23. Februar actiongeladene Unterhaltung mit Gerard Butler in der Hauptrolle, der als Pilot nach einer Flugzeugnotlandung in einem feindlichen Gebiet das Leben seiner Passagiere nur mit einem mutmaßlichen Mörder als Unterstützung vor gefährlichen Rebellen retten muss. In weiteren Rollen Shootingstar Lilly Krug und Mike Colter. Mit dem Actionthriller ist Spannung garantiert!Keanu Reeves kehrt in JOHN WICK: KAPITEL 4 am 23. März in Bestform in die deutschen Kinos zurück. Es ist das Kinoereignis des Frühjahrs! Bildgewaltiges Kino mit knallharter, handgemachter Action und einem legendären Antihelden. Das Actionfranchise läutet mit dem vierten Teil, nachüber 1,2 Millionen Kinobesucher*innen des dritten Teils und insgesamt über 2,4 Millionen Zuschauer*innen der ersten drei Teile, eine neue Ära ein!BEAUTIFUL DISASTER verspricht eine explosive Lovestory voller intensiver Gefühle und impulsiver Charaktere - von den Produzenten und für alle Fans der erfolgreichen "After"-Filmreihe! Regie führt Roger Kumble ("After Truth"), der einen weiteren Young Adult-Blockbuster für die große Leinwand geschaffen hat (Starttermin wird in Kürze bekanntgegeben).Am 18. Mai kehrt die berühmteste Collie-Hündin der Welt in LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER auf die große Leinwand zurück. Das mitreißende Abenteuer für die ganze Familie, und natürlich für alle großen und kleinen Hundefans, knüpft mit dem bekannten Cast an den erfolgreichen Vorgängerfilm "Lassie - Eine abenteuerliche Reise" an.In der Komödie ABOUT MY FATHER ist der zweifache Oscar®-PreisträgerRobert De Niro ab dem 25. Mai in einer Paraderolle als eigenwilliger Vater, der die Verlobungspläne seines Sohnes gehörig durcheinanderbringt, zu sehen. Für alle Fans großartiger Familienkomödien wie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich".Am 21. September kehrt das Erfolgsfranchise zurück: THE EXPENDABLES geht mit den Action-Superstars Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren in die Verlängerung! Neu beim vierten Teil mit dabei sind Megan Fox, Curtis "50 Cent" Jackson und Andy Garcia.Mit Florian David Fitz, dem jungen Cecilio Andresen und Aylin Tezel in den Hauptrollen erzählt Marc Rothemunds warmherziger Film über den Autisten Jason und seinen Vater Mirco authentisch und mit einer großen Portion Humor, wie Vater und Sohn aus dem Alltag ausbrechen und zu verschworenen WOCHENENDREBELLEN werden. Die feinsinnige Komödie nach einem Drehbuch von Richard Kropf basiert auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka. Produziert Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und SevenPictures Film. Ab dem 28. September im Kino.Mit DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER, nach dem beliebten Kinder- und Jugendbuchklassiker von Erich Kästner, kommt am 12. Oktober ein weiteres Family Entertainment-Highlight auf die große Leinwand. In den erwachsenen Hauptrollen spielen Tom Schilling, Trystan Pütter und Hannah Herzsprung neben dem talentierten jungen Nachwuchscast.Ab dem 21. Dezember heißt es GIRL YOU KNOW IT'S TRUE! Erfolgsregisseur Simon Verhoeven beleuchtet in dem internationalen Biopic die wahre Geschichte des märchenhaften Aufstiegs der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan alias Milli Vanilli zum schillerndsten Pop-Duo der späten 80er Jahre. Gemeinsam mit Musikproduzent Frank Farian wurden sie zu gefeierten Weltstars. Lediglich ein kleiner Kreis Eingeweihter weiß, dass das Duo nicht selbst singt. Als die Wahrheit ans Licht kommt, blicken Fab und Rob in einen bodenlosen Abgrund und die Welt auf den vielleicht größten Skandal der Musikgeschichte. In den Hauptrollen sind Tijan Njie als Robert Pilatus und Elan Ben Ali als Fabrice Morvan und Matthias Schweighöfer als Frank Farian zu sehen. Die Kinohighlights 2023 im Überblick:05.01.2023 OPERATION FORTUNE19.01.2023 SHOTGUN WEDDING26.01.2023 THE SON09.02.2023 ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE23.02.2023 PLANE23.03.2023 JOHN WICK: KAPITEL 4TBA BEAUTIFUL DISASTER18.05.2023 LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER25.05.2023 ABOUT MY FATHER21.09.2023 THE EXPENDABLES 428.09.2023 WOCHENENDREBELLEN12.10.2023 DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER21.12.2023 GIRL YOU KNOW IT'S TRUE03.10.2024 DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 302.10.2025 DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4