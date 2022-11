Rotkreuz (ots) -Die Mobility Genossenschaft modernisiert ihre Angebote und Tarife. Das Unternehmen geht auf einen wachsenden Community-Wunsch ein und vergünstigt längere Fahrten und Mehrtagesausflüge. Zudem profitieren Junge von einem neuen Spezialangebot.Das Carsharing Unternehmen Mobility hat seine Angebote und Preise überarbeitet, um den über 240'000 Kundinnen und Kunden ein bedürfnisgerechtes und einfacheres Erlebnis zu bieten. Zudem sollen noch viel mehr Menschen in der Schweiz von Carsharing überzeugt werden. Mobility vergünstigt unter anderem längere Fahrten mittels Tagespaketen. Damit lassen sich Tages- oder Mehrtagesausflüge preislich mit Mietautos (Rentals) vergleichen, womit ein Community-Bedürfnis erfüllt wird. Genossenschafter:innen (mobilityMEMBER) erhalten darüber hinaus dreimal jährlich 20 Prozent Vergünstigung auf Reservationen ab 72 Stunden. Kurzfahrten werden neu im Schnitt höher bepreist, wobei die Anpassungen klein sind. Mobility-CEO Roland Lötscher sagt dazu: "Carsharing wird für viele Anwendungen eingesetzt - von der Einkaufstour bis zum Wochenendausflug. Für die Nutzenden muss deshalb das Gesamtpaket stimmen und dieses haben wir deutlich verbessert. Ich bin überzeugt: Mit den neuen Angeboten positionieren wir Carsharing noch stärker als nachhaltige und preiswerte Alternative zum Privatauto."U28 fahren zu den besten KonditionenEin besonderes Augenmerk richtet Mobility mit dem Spezialangebot mobilityYOUNG auf junge Nutzende. Für Personen unter 28 Jahren entfallen nach einer einmaligen Registrierungsgebühr die monatlichen Abokosten. Und gefahren wird zu den besten Konditionen. Damit soll ein einfacher Eintritt in die Sharing-Welt ermöglicht werden. Roland Lötscher sagt: "Wir möchten junge Leute bereits vor ihrem ersten Autokauf von den Vorteilen des Carsharings überzeugen, sind uns aber bewusst, dass diese Gruppe tendenziell preissensitiv ist. Es passt gut zu unseren genossenschaftlichen Werten, wenn wir ihnen entgegenkommen und so hoffentlich treue Nutzende gewinnen."Was ändert sich sonst? Das Jahresabo wird zum Monatsabo (mobilityPLUS), was mehr Flexibilität bietet. Zudem werden die Kosten für einzelne Reservationen künftig direkt nach Fahrtende abgerechnet. Was gleich bleibt, ist das dichte Netz von rund 3000 Fahrzeugen in der Schweiz, wovon fast 300 bereits elektrisch betrieben werden. In grösseren Städten ist der nächste Mobility-Standort jeweils in nur fünf Minuten zu Fuss erreichbar.Die neuen Angebote und Preisstrukturen gelten ab sofort für Carsharing-Einsteiger:innen. Bestehende Kundinnen und Kunden werden von Mobility im Verlauf der nächsten Wochen über die Vorteile und die jeweiligen Wechseloptionen informiert. Wer möchte, kann jedoch bis auf Weiteres die bisherigen Angebote und Tarife nutzen.Rechenbeispiele (Preisunterschiede im Vergleich zu vormaligen Angeboten):- Kategorie Combi, 10 Stunden, 250 Kilometer: Minus CHF 7 bis 17 (je nach Angebot)- Kategorie Economy, 20 Stunden, 120 Kilometer: Minus CHF 31 bis 41- Kategorie Budget, 3 Stunden, 14 Kilometer: Plus CHF 0.70(Beispiele gelten nicht für mobilityEASY - bisher Click&Drive)BILDERDownload kostenloses Bildmaterial: https://www.mobility.ch/de/medien/bildarchivÜBER MOBILITYMobility ist das marktführende Schweizer Carsharing-Unternehmen mit 3'010 Fahrzeugen an 1'560 Standorten. Die Genossenschaft bietet ihren 242'300 Kundinnen und Kunden stationsbasiertes Return-Carsharing sowie One-Way-Autos für Einwegfahrten zwischen Städten und Flughäfen. Das System funktioniert dank modernster Technik einfach, preiswert, vollautomatisch und auf starker nachhaltiger Basis. Carsharing als Teil der kombinierten Mobilität spart Platz, verringert den Verkehr und entlastet die Umwelt. So ersetzt ein Mobility-Auto 11 Privatfahrzeuge.Pressekontakt:Stefan Roschi, Verantwortlicher Kommunikation & MedienTelefon 041 248 21 57, presse@mobility.chOriginal-Content von: Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010161/100898638