FRISCO/TEXAS - Die BYD Company (Build Your Dreams) stellte jüngst auf einer Veranstaltung in den USA ein neues emissionsfreies Fahrzeug für den Einsatz als amerikanischer Schulbus und Stromlieferant vor. Am vergangenen Donnerstag präsentierte die BYD (Build Your Dreams) Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296)...

Den vollständigen Artikel lesen ...