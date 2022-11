EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): ESG/Rating

Pressemitteilung Nr. 22/2022 Nachhaltigkeitsaktivitäten erneut ausgezeichnet Berentzen-Gruppe erhält EcoVadis-Goldmedaille Haselünne, 15. November 2022 - Die Berentzen-Gruppe wurde im EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating erneut mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Damit gehört die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 bereits zum zweiten Mal zu den besten fünf Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. "Über die erneute Auszeichnung von EcoVadis freuen wir uns sehr. Dies zeigt deutlich, dass sich unser Nachhaltigkeitsmanagement auf Basis objektiver Bewertungskriterien auf einem sehr hohen Niveau befindet", so Laura Schlochtermeier, Leiterin Corporate Social Responsibility (CSR) bei der Berentzen-Gruppe. An den Nachhaltigkeitsbewertungen des weltweiten Anbieters nahmen bisher rund 100.000 Unternehmen teil. Die Untersuchung gilt als eines der führenden Ratings im Bereich CSR und beruht auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie beispielsweise der Global Reporting Initiative und dem Global Compact der Vereinten Nation. Die Erstellung der Bewertungen wird von Nachhaltigkeitsexperten aus unterschiedlichen Fachbereichen durchgeführt. Mit dem genannten Ergebnis gehört die Berentzen-Gruppe zu den besten zwei Prozent der teilnehmenden Spirituosenhersteller. "CSR ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und nicht bloß ein Lippenbekenntnis. Die Auszeichnung belegt das. Sie motiviert uns, weitere Projekte zu identifizieren und umzusetzen. Aktuell bauen wir beispielsweise ein nachhaltigkeitsbezogenes Risikomanagement- und Kontrollsystem auf. Daneben werden wir Verbesserungspotenziale, die von EcoVadis im Rahmen des Ratings identifiziert wurden, nutzen, um Prozesse und Strukturen im Rahmen unserer gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie weiter zu optimieren", so Schlochtermeier abschließend. Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei der Berentzen-Gruppe: https://www.berentzen-gruppe.de/verantwortung Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt Unternehmenskommunikation Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de

