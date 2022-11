Noch sind die Aktien von Voquz Labs an der Wiener Börse notiert. Doch das Software-Unternehmen will zeitnah den nächsten Schritt durchführen. Das bestätigt Vorstand Martin Kögel auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) von GBC. Vermutlich bis zum Jahresende, möglicherweise aber auch erst Anfang 2023, will das Unternehmen an den m:access der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...