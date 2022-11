Paris (www.fondscheck.de) - Thorsten Knoth verstärkt seit 1. November das Institutional Sales-Team bei BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM"), so BNP Paribas Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vertriebsprofi bringt ein starkes Netzwerk und 25 Jahre Erfahrung insbesondere im Bereich Fixed Income ein und wird die Betreuung von Bankenkunden im Bereich Treasury sowie die Entwicklung von Pensionsfondslösungen ausbauen und den weiteren Wachstumskurs von BNPP AM in diesem Segment unterstützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...