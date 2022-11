Die Bundesregierung blockiert durch die geplante Übergewinnbesteuerung die Zukunft der erneuerbaren Energien nachhaltig - von Thomas Schoy* Momentan dreht sich die Politik in Bezug auf die zukünftige Energiewirtschaft scheinbar im Kreis. Während die einen eine Reduktion des Marktwertes an der Strombörse fordern, befürchten die anderen, dass dies sehr wahrscheinlich zu einem höheren Gasverbrauch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...