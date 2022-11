In Europa wird die Munition knapp, aber auch der Bedarf an Panzern ist zuletzt sichtlich gestiegen und bescherte der Rheinmetall-Aktie seit Kriegsausbruch in der Ukraine einen wahren Höhenflug. Von diesen Höchstständen hat sich das Papier zuletzt weit entfernt, allerdings holt das Papier mit großer Geschwindigkeit seine Verluste wieder auf! Nach dem massiven Kurssprung der Rheinmetall-Aktie Ende Februar über das Niveau von 100,00 Euro folgte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...