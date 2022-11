Köln (ots) -Der vierte ARD Jugendmedientag am 15. November 2022 war eine deutschlandweite Aktion aller Landesrundfunkanstalten. Mit über 140 Veranstaltungen und rund 12.500 angemeldeten Schüler:innen ab der 8. Jahrgangsstufe war er wieder ein voller Erfolg."Die hohe Beteiligung zeigt, dass sich der ARD Jugendmedientag mittlerweile in den Klassenzimmern, aber auch digital fest etabliert hat. Wir konnten diesmal neben all unseren digitalen Angeboten auch persönlich wieder vor Ort sein, im direkten Kontakt mit den Schüler:innen, das freut uns besonders", so ARD-Vorsitzender Tom Buhrow. "Die ARD räumt seit jeher der Vermittlung von Medienkompetenz einen hohen Rang ein, sie ist ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe an unserer demokratischen Gesellschaft."Dieses Jahr bot die ARD den Schüler:innen noch mehr Workshops zum Selbermachen an. Mit Hilfe der ARD Coaches erstellten die Jugendlichen eigene Beiträge mit dem Smartphone. Sie verfassten und sprachen selbst recherchierte Nachrichten und setzten ihre Ideen in Radiobeiträge um. Die Coaches erklärten den Schüler:innen den Umgang mit Fakten, Fakes, Deepfakes, aber auch mit Shitstorms im Netz. ARD Profis gaben Tipps und Tricks für den Auftritt vor der Kamera. Für das perfekte Hörerlebnis lernten die Schüler:innen, wie ein Podcast produziert wird.In Live-Schalten mit den Auslandskorrespondent:innen der ARD in San Francisco, Rio de Janeiro, Brüssel, Paris, Rabat, Tel Aviv und Istanbul erfuhren die Schüler:innen alles über deren Arbeit vor Ort.Über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Landesrundfunkanstalten informierten sich die Jugendlichen in zahlreichen Angeboten.Auf drei öffentlichen YouTube-Livestreams diskutierten die Schüler:innen mit den Hosts stündlich über neue Themen:Auf Kanal JMT1 sprachen Walerija und Kai von DASDING live im Studio mit Schüler:innen und bekannten Influencer:innen über den "Traumjob Influencing".Channel-Host Nadine Hadad diskutierte auf JMT2 mit den Jugendlichen über Vielfalt in den Medien, über die Presse- und Meinungsfreiheit, den Hass im Netz und darüber, was wir eigentlich noch glauben können.Auf Kanal JMT3 hieß es "Behind the Scenes". Dort berichtete u. a. Demian von Osten über seine Tätigkeit im Moskauer ARD Studio: "Auslandsstudios im Krisenmodus - Wie ändert sich die Berichterstattung, wenn das Land eine Kriegspartei ist und Journalisten zensiert?"Die Streams sind auch nach dem ARD Jugendmedientag hier (http://www.ard.de/jugendmedientag) online abrufbar.Die Landesrundfunkanstalten der ARD veranstalteten den ARD Jugendmedientag 2022 zum vierten Mal als deutschlandweite Medienkompetenz-Aktion. Klassen und ihre Lehrkräfte konnten per Video oder vor Ort die Sender in ihrer Region besuchen. Vielerorts konnten die Coaches ihre Workshops auch in den Schulen durchführen.Alle Informationen zum Jugendmedientag unter www.ard.de/jugendmedientag.Mehr Angebote zu Medienkompetenz-Projekten der ARD unter: www.ard.de/medienkompetenzPressekontakt:ARD KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5370865