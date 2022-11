EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

COSMOTE (OTE-Gruppe) führt cyan's Cybersecurity-Filtertechnologie ein, um Abonnenten online zu schützen München, 15. November 2022 - Die cyan AG, ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, gab heute eine neue Partnerschaft mit der OTE Group, der größten Technologie-Unternehmensgruppe Griechenlands, bekannt. cyan und OTE werden netzwerkbasierte Sicherheitslösungen für Geschäftskunden anbieten. Diese Partnerschaft und der neue Dienst COSMOTE OnNet Security werden der steigenden Nachfrage nach konvergenter Sicherheit durch die Erkennung und Beseitigung von Cyber-Bedrohungen gerecht. Die Cybersecurity-Plattform von cyan stützt sich auf die eigene proprietäre und patentierte Threat Intelligence, die Cyber-Bedrohungen wie Malware und Phishing in Echtzeit erkennt. Die netzwerkbasierten Cybersecurity-Lösungen fügen sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur des Betreibers ein und schützen die Abonnenten, indem sie eine Vielzahl von schädlichen und illegalen Inhalten im Netzwerk blockieren, ohne dass zusätzliche Downloads oder Installationen erforderlich sind. Darüber hinaus sorgt eine einfach zu bedienende Anwendung für ein markengerechtes Kundenerlebnis, das die Loyalität zur Marke stärkt. "Wir freuen uns sehr, COSMOTE in der wachsenden Gruppe von Mobilfunk- und Breitbandanbietern begrüßen zu dürfen, die eine der führenden Cybersicherheitslösungen von cyan eingeführt haben", sagte Frank von Seth, CEO der cyan AG. "Mit einer technischen Integrationszeit von nur sechs Wochen haben wir die Vorteile unserer Produkte und des neuen agilen Implementierungsansatzes unter Beweis gestellt." Über die OTE-Gruppe Die OTE-Gruppe ist das größte Technologieunternehmen in Griechenland. Sie gehört zu den drei größten börsennotierten Unternehmen, gemessen an der Kapitalisierung, an der Athener Börse und ist auch an der London Stock Exchange gelistet. Die Deutsche Telekom hält 49,22 % des Aktienkapitals der OTE und der griechische

Staat 7 %. Im Jahr 2021 beschäftigte die OTE-Gruppe rund 10.500 Mitarbeiter in Griechenland. Die OTE-Gruppe bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an: Festnetz- und Mobiltelefonie, Breitbanddienste, Pay-TV und integrierte IKT-Lösungen. Die Gruppe ist auch in den Bereichen maritime Kommunikation und Immobilien tätig und verfügt über den elektronischen Transaktions- und Zahlungsdienst payzy by COSMOTE, den Online-Lebensmittel-Lieferdienst BOX und die digitale Plattform COSMOTE Insurance für den Vergleich und den Abschluss von Versicherungen. Im Ausland ist die Gruppe auf dem rumänischen Markt für mobile Telekommunikation tätig. Nachhaltiges Wachstum ist ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie der OTE-Gruppe, da die Grundsätze des nachhaltigen Wachstums in ihre Tätigkeit integriert sind. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören die Verbesserung des ökologischen und sozialen Fußabdrucks der Gruppe sowie der gleichberechtigte Zugang aller Bürger zu den digitalen Möglichkeiten der Zukunft. COSMOTE ist die einheitliche Handelsmarke für alle Produkte und Dienstleistungen der Gruppe deren Kernbotschaft "eine bessere Welt für alle" ist. Ihr Ziel ist es, technologische Fähigkeiten für alle zugänglich zu machen, damit jeder die Möglichkeiten von heute voll ausschöpfen und gleichzeitig eine bessere Zukunft aufbauen kann. Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

