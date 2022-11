Der Autozulieferer Leoni (WKN: 540888) ist endgültig zurück in der Krise. Das zeigt der Quartalsbericht, den das Unternehmen am heutigen Dienstag vorgelegt hat. Da die Nürnberger bereits vor knapp zwei Wochen einen düsteren Ausblick gegeben haben, reagieren die Anleger auf das schwache Finanz-Update moderat: Die Aktie ist bis zum Mittag um knapp -1% auf 6,83 € gerutscht. Lohnt sich hier ein Investment noch? Die Leoni AG mit Sitz in Nürnberg fertigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...