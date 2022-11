VertiGIS, ein globaler Marktführer und Anbieter innovativer Geoinformationsmanagementlösungen für Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Behörden und Infrastrukturorganisationen, tritt in die nächste Wachstums- und Expansionsphase ein.

London-based Andy Berry joins VertiGIS as CEO. (Photo: Business Wire)

VertiGIS erhält Unterstützung von der weltweit tätigen technologieorientierten Investment-Firma Battery Ventures, die im Jahr 2017 eine Gelegenheit erkannte, ein verteiltes Ökosystem führender Geoinformationssysteme (GIS) und Raumtechnologiefirmen unter der Marke zusammenzuführen. Seitdem hat VertiGIS 10 Firmen in Nordamerika und Europa übernommen und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Ganz im Gegenteil, denn das Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten Jahren sowohl organisch als auch durch Übernahmen zu wachsen, um das Angebot von VertiGIS in die angestrebten Branchen in der ganzen Welt auszudehnen.

An der Spitze dieser neuen Phase rapiden Wachstums steht der in London tätige neue CEO von VertiGIS, Andy Berry. Berry blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte des Ausbaus weltweit tätiger Technologieunternehmen zurück und bekleidete früher Führungsrollen bei ZephyrTel, Pitney Bowes und LogFire. In seiner vorigen Position als Executive Vice President (International, Compass Business Unit) bei Infor war er für Umsätze in Höhe von 300 Millionen USD über sieben unabhängige Geschäftsbereiche mit mehr als 100 Produkten und 20.000 Kunden in der EMEA-Region und Asien verantwortlich.

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie VertiGIS in den vergangenen fünf Jahren zusammengekommen ist und sich weiterentwickelt hat", sagte Berry. "Bei dieser nächsten Wachstumsphase geht es vor allem um Innovation. Natürlich können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass wir sie weiterhin mit unseren bewährten markterprobten Lösungen unterstützen, aber sie dürfen sich auch darauf freuen, dass wir unsere jahrzehntelange Branchenerfahrung und Forschungsarbeit in modernste Technologie umsetzen, während wir weiterhin in konfigurierbare, Cloud-fähige Software investieren, die praxisbezogene Probleme löst."

Morad Elhafed, General Partner bei Battery und Board-Mitglied von VertiGIS, vermerkte: "Wir freuen uns sehr, Andy Berry bei uns begrüßen zu dürfen, um die Mission von VertiGIS voranzutreiben, die angesichts jüngster geopolitischer Ereignisse mit Auswirkungen auf Regierungen in ganz Europa, einem bedeutenden Kundensegment von VertiGIS, noch nie wichtiger war als heute. Und darüber hinaus sind wir auch sehr gespannt darauf, die Strategien des Unternehmens für organisches und anorganisches Wachstum in allen Segmenten und Regionen in Zukunft zu unterstützen."

VertiGIS beschäftigt derzeit mehr als 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in neun Ländern und bedient über 5.000 Kunden von kleinen Unternehmen und Gemeinden bis hin zu globalen Konzernen und Großstädten in der ganzen Welt. Seine bewährten, konfigurierbaren Lösungen bewältigen Herausforderungen, denen Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsanbieter, Regierungen und Infrastrukturorganisationen häufig gegenüberstehen, darunter beispielsweise folgende Nutzungsfälle:

Netzworkmanagement (Planung, Dokumentation, Simulierung, Analysen);

Bürgerengagement;

Landmanagement und Städteplanung;

Entsorgungswirtschaft;

Anlagen- und Asset-Management (kritische Infrastruktur, Großgebäudebetrieb, gewerbliche Flächen, Fertigungsanlagen);

Verkehr (Straßen, Schienen, Flughäfen, Hafenanlagen)

Die Lösungen von VertiGIS beruhen auf den flexiblen, zweckgerichteten Fähigkeiten (z. B. Web- und Mobil-Viewer, Berichterstellung und Druckgestalter, engmaschige Sicherheitsfunktionen, intelligente Abläufe zur Digitalisierung von Prozessen) der VertiGIS Studio Suite, die auch separat lizenziert werden kann, damit Kunden ihre eigenen Raumanwendungen per Konfiguration anstatt kostspieliger neuer Codes schneller erweitern, optimieren oder schaffen können.

Über VertiGIS:

VertiGIS ist ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich Asset-Management und Geoinformationssysteme (GIS). Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, mit denen Fachleute in den Marktsegmenten Versorgungswirtschaft, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ihre Geschäftsprozesse mit Geolokationstechnologie verbinden können. Das Produktportfolio von VertiGIS wird von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endnutzern in der ganzen Welt genutzt und soll die Fähigkeiten führender Mapping-Software optimieren, insbesondere ArcGIS von Esri. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vertigis.com.

Über Battery Ventures:

Battery ist bestrebt, in moderne segmentbestimmende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Webinfrastruktur, Internet für Endverbraucher sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und unterstützt Firmen in verschiedenen Phasen, angefangen von der Seed-Finanzierung bis hin zu Private Equity. Es investiert weltweit über seine Niederlassungen in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter (@BatteryVentures) und besuchen Sie unsere Website www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

