München (ots) -Bauchspeicheldrüsenkrebs, was nun? Diese Frage stellen sich jedes Jahr mehr als 19.000 Männer und Frauen in Deutschland. Noch immer stehen Menschen mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs vor sehr großen Herausforderungen:- Es gibt keine Vorsorgeuntersuchung, um Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Stadium zu diagnostizieren.- Unspezifische Beschwerden treten erst sehr spät auf.- Die Folge: circa die Hälfte aller Patient:innen erhalten die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn eine Heilung kaum mehr möglich ist.Für Patienten:innen und Angehörige beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit. Nicht alle Fragen können im Arztgespräch ausreichend beantwortet werden. Viele Fragen fallen einem vielleicht auch dann erst ein, wenn der erste Schock überwunden ist. Deswegen möchte Servier anlässlich des Weltpankreaskrebstages am 17. November 2022 ein Zeichen setzen."Bei Servier stehen Patienten im Mittelpunkt aller Aktivitäten", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Gerade als privates Pharmaunternehmen übernimmt Servier eine gesellschaftliche Verantwortung und engagiert sich dafür, Patientinnen und Patienten über unterschiedliche Aspekte, die im Zusammenhang mit einer Erkrankung stehen, zu informieren. Daher unterstützen wir den Weltpankreaskrebstag sehr gerne und haben die neue Website zum Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs ins Leben gerufen."Neue Website: www.bauchspeicheldrüsenkrebs.info (http://www.xn--bauchspeicheldrsenkrebs-qpc.info)Die Seite www.bauchspeicheldrüsenkrebs.info (http://www.xn--bauchspeicheldrsenkrebs-qpc.info) gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Erkrankung Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie soll das Arztgespräch nicht ersetzen, liefert aber wichtige ergänzende Informationen über die Therapie hinaus und stellt den Menschen mit seiner Diagnose in den Mittelpunkt.Unter dem Motto "Annehmen - Bewältigen - Perspektiven" veranstaltet die TEB e.V. Selbsthilfe am 17. November zudem ein Live-Webinar von 16 bis 19 Uhr zu aktuellen Fragen rund um das Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Anmeldung und Teilnahme ist kostenlos und direkt über die Startseite von www.bauchspeicheldrüsenkrebs.info (http://www.xn--bauchspeicheldrsenkrebs-qpc.info) möglich.Über ServierServier ist ein privates, global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das gemäß seinem Leitbild die Bedürfnisse von Patienten sowie Innovationen in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt. Das mit 22.500 Mitarbeitern zweitgrößte Pharmaunternehmen Frankreichs erwirtschaftete im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von über 4,72 Milliarden Euro in 150 Ländern. Täglich werden 100 Millionen Patienten weltweit versorgt. Das 1954 gegründete Unternehmen vertreibt 50 Original-Medikamente und 1.500 Generika aus den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolische Erkrankungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen. Servier investiert jährlich über 20 Prozent seiner Pharma-Umsatzerlöse in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und innovativer Therapien und kooperiert multidisziplinär mit renommierten akademischen und industriellen Partnern. Die deutsche Niederlassung des französischen Traditionsunternehmens mit Hauptsitz in Suresnes bei Paris wurde 1996 in München gegründet. Schwerpunkt: Marketing/Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen sowie innovativen digitalen Gesundheitsanwendungen. Servier übernimmt im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt zahlreiche wissenschaftliche Forschungs- und Förderpreise, soziale Initiativen und Stiftungen.Weitere Informationen finden Sie auf www.servier.de und servier.comFolgen Sie uns auf unseren deutschen Social Media Portalen: LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/servier-deutschland), XING (https://www.xing.com/pages/servierdeutschlandgmbh), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCX6_LihvW1ExlLI1NGtQGHA)Folgen Sie uns auf unseren globalen Social Media Kanälen: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/servier/), Facebook (https://www.facebook.com/Servier/), Twitter (https://twitter.com/servier?lang=fr), Instagram (https://www.instagram.com/servier_group/)Pressekontakt:Anja Beer, UnternehmenskommunikationTel +49 (0)89 570 95 145E-Mail: anja.beer@servier.comServier Deutschland GmbHElsenheimerstraße 53 - 80687 München - DeutschlandOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60008/5370933