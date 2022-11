Nachlese Podcast Montag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3590 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) . bei Immofinanz konnte vor 14 Jahren eine schlimme Phase in der eigenen Börsegeschichte gestoppt werden: -72 Prozent in 8 Handelstagen. - ams Osram ist jetzt 55 Prozent im Plus in 10 Tagen, year to date aber immer noch 44 Prozent im Minus.AMS ( Akt. Indikation: 8,66 /8,76, -0,33%) - live ist auch wieder der SportWoche- und Sportgeschichte-Podcast für die Kalenderwoche 45 gegangen, hören https://audio-cd.at/page/podcast/3591/ . Für KW45/2022 spreche ich u.a. über die Situation in der Fussball-Bundesliga zur Winterpause nach 16 von 22 Runden, über den Billie Jean King Cup hab ich jemanden mit SportWoche-Wurzeln, ...

