50 Jahre nachdem Menschen auf dem Mond gelandet sind, soll im Rahmen des NASA-Artemis-Programms am Mittwoch, den 16. November 2022 eine fast 100 Meter hohe SLS-Rakete (Space Launch System) zum Mond geschossen werden und die Raumkapsel Orion in der Umlaufbahn absetzen. Die Raumkapsel soll wichtige Tests für geplante bemannte Flüge durchführen. Sie wird mehrere Wochen im All sein, bis sie wieder in die Erdatmosphäre eintritt und im Pazifik landet. Bei einer erfolgreichen Beendigung der Mission soll ein erster bemannter Test folgen, dann unter dem Namen Artemis-2. 2024 sollen dann mit der Mission Artemis-3 erstmals wieder Menschen auf dem Mond landen. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist jedoch noch unklar.



phoenix begleitet den erneuten Startversuch mit einer Sondersendung. Durch die Sendung führt Michael Krons. Seine Gäste und Gesprächspartner sind: Reinhold Ewald, ESA Astronaut, Prof. Jan Wörner, ehem. ESA Generaldirektor, Volker Schmid, DLR Raumfahrtmanager, Jürgen Schlutz, ESA-Chef des LUNA-Projekts.



