Wir beobachten einen stark zunehmenden Optimismus auf dem Gold-Markt. Schnell mal bei unserem Top-Edelmetall-Experten nachgefragt, was Anleger jetzt wissen müssen. - Jetzt in Gold?

Seit Anfang des Monats geht's beim Goldpreis rauf. Laut dem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC könne man an Terminmärken beobachten, dass die Anzahl von Long-Positionen kräftig zugelegt habe. Da macht sich wohl mehr Optimismus breit.

Unser Mann für Gold ist der erfahrene Kollege Ralf Flierl, Chefredakteur unseres Smart Investors - Wir haben Ralf gefragt, wie schätzt Du die Lage am Goldmarkt ein? Und was bedeutet das jetzt für Anleger?

Antwort von Ralf Flierl, Smart Investor: "Die Quartalsmeldung des World Gold Council über massive Goldkäufe der Notenbanken wirkte am vergangenen Freitag als Initialzündung für Edelmetalle und Edelmetallaktien. Dabei lässt die Vehemenz der Trendwende mittelfristig weitere Kurssteigerungen bis hin zu neuen Allzeithochs erwarten. Allerdings mahnt der überbordende Optimismus der Non-Commercials kurzfristig zur Vorsicht. Sollte es zu einer technischen Gegenreaktion kommen, was angesichts der allgemeinen Unterinvestierung im Edelmetallbereich keinesfalls sicher ist, sollte dies konsequent zum Aufbau weiterer Positionen genutzt werden."

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: XD0002747026