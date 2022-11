Gänserndorf (ots) -Der AdSimple Datenschutz Generator bietet ab sofort mehr als 1000 anwaltlich geprüfte Datenschutztexte und gehört damit zu den größten Datenschutz Generatoren am deutschsprachigen Markt.Wenn es um die Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geht, entwickelte sich AdSimple in den letzten Jahren zur wichtigsten Anlaufstelle für deutsche und österreichische Unternehmen. Neben der Weiterentwicklung des Consent Managers (https://www.adsimple.at/consent-manager/) setzte AdSimple auch heuer auf den kontinuierlichen Ausbau ihres bekannten Datenschutz Generators (für (https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/), für (https://www.adsimple.de/datenschutz-generator/))Websitebetreiber und Agenturen können nun aus über 1000 anwaltlich geprüften Datenschutztexten genau jene wählen, die für die eigene Website oder für Websites von Kunden benötigt werden. Den Grund für diesen intensiven Ausbau des Angebots erklärt Gernot Papouschek, einer der beiden Geschäftsführer der AdSimple GmbH: "Websitebetreiber und Agenturen brauchen einen Ort, an dem alle datenschutzrechtlichen Vorkehrungen für Websites getroffen werden können. Da jede Website sehr individuell aufgebaut ist, braucht es auch eine große Anzahl an verschiedenen Datenschutztexten."Mit über 1000 anwaltlich geprüften Datenschutztexten bietet der AdSimple Datenschutz Generator (für (https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/), für (https://www.adsimple.de/datenschutz-generator/)) so eine große Auswahl, dass in der Regel alle benötigten Textbausteine direkt gefunden werden. Falls noch bestimmte Abschnitte fehlen, werden diese zeitnah nachgeliefert. Websitebetreiber klicken einfach all jene Textbausteine an, die für die eigene Website relevant sind. Anschließend erzeugt der Datenschutz Generator eine individuelle Datenschutzerklärung mit anwaltlich geprüften Datenschutztexten.Je nach Anforderung gibt es für Websitebetreiber bzw. Agenturen verschiedene Lizenzen. Alle Datenschutztexte aus Premium-Lizenzen werden als White-Label-Lösungen, also ohne Quellverweis samt Verlinkung, angeboten. Gemeinsam mit dem dazu passenden Consent Manager und dem Impressum Generator bekommen AdSimple-Kunden alles, was für eine DSGVO-konforme Website wichtig ist.AdSimple Datenschutz Generator - Jetzt mit 1000+ anwaltlich geprüften Datenschutztexten Jetzt Datenschutzerklärung erstellen (https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/)Pressekontakt:AdSimple® GmbHFabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf+43 2282 / 60 715 office@adsimple.atOriginal-Content von: AdSimple GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157674/5371025