Düsseldorf (ots) -"Capture Every Sparkling Moment" - das war das Motto des HONOR Magic Moments-Fotowettbewerbs 2022. Eine Fotoserie der natürlichen Schönheit eines Berges, die Frankfurter Skyline bei Nacht oder ein Sonnenuntergang an einem See - magische Augenblicke, festgehalten mit einem innovativen Smartphone von HONOR. Mit diesen und weiteren Motiven überzeugten die Fotografinnen und Fotografen die internationale Jury.Den Preis für die "Fotografie des Jahres" in der internationalen Wertung erhielten Ao Zhuowen für seine "Protect Spring Buds", Xiao Shehui für seine "Night of Summer Harvest" und Liao Tiejun für seine Fotoserie mit dem Titel "Ears". Parallel zu diesen Preisträgern gab die Jury auch die Gewinner der Excellence Awards und der Recommendation Awards bekannt.Den ersten Platz in der nationalen Wertung belegte die Fotografin Sandra Schmalz mit ihrem Werk "Der rote Berg". Die Bilderserie entstand während einer Wanderung im Harz und besticht durch ihre außergewöhnlichen Farben und unterschiedlichen Perspektiven - von weitwinkligen Aufnahmen bis hin zu Detailfotos der Felsstruktur des roten Berges. "Die Gewinnerin hat mit der kreativen Nutzung der Zoom-Funktionen des HONOR Magic4 Pro eine clevere Bildkombination geschaffen", begründet der Leipziger Naturfotograf und Juror Johannes Hulsch den Juryentscheid.Insgesamt wurden mehr als 300.000 Bilder beim diesjährigen HONOR Magic Moments Award eingereicht. "Das hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Wir freuen uns zu sehen, wie die talentierte Fotografencommunity den Wettbewerb nutzt, um einer globalen Gemeinschaft ihre persönlichen Geschichten durch die Linsen ihrer Smartphone-Kameras zu erzählen," sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd.Zum ersten Mal gab es bei den HONOR Magic Moments Awards 10 Kategorien, darunter die bereits bekannten: Dokumentarfilm, Abstrakt, Dunkle Nacht, Landschaft, Stadtbild, Porträt und Kreaturen. Neu hinzugekommen sind Kurzvideos, Fotoserien sowie die Kategorie Grün, die bildhaft zeigt, welchen Einfluss unser Handeln auf die Erde hat.Die diesjährige Jury setzte sich aus acht international bekannten Fotografen und Branchenexperten zusammen: Fu Yongjun, Dokumentarfotograf und Ausstellungskurator der China Photographers Association, Xiao Ge, Tierfotograf und "Bester chinesischer Fotograf" beim TRIERENBERG SUPER CIRCUIT sowie Eugenio Recuenco, weltbekannter Kunstfotograf und Filmregisseur aus Spanien, waren dabei. Zudem gaben die folgenden vier renommierten Fotografen ihr Werturteil ab: Sergio Tapiro, Landschaftsfotograf und Gewinner der World Press Photo und National Geographic Travel Photographer of the Year Awards, Bieke Depoorter, Magnum-Fotografin und veröffentlichte Autorin, H. Loren Nielsen, Mitglied des Verwaltungsrats der Hollywood Professional Association sowie der Leipziger Naturfotograf Johannes Hulsch.Die HONOR Magic Moments Awards 2022 richten sich an ausgewählte Länder und Regionen wie Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika, Malaysia, Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien.Alle preisgekrönten Werke der HONOR Magic Moments Awards 2022 finden Sie auf dieser Website:https://www.hihonor.com/magic-moments-awards/de/2022-awards/Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHTugba SoybelliVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/5371032